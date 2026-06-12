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Serial robi furorę, a nawet jeszcze nie było finału. Do nadrobienia w weekend

Apple TV nie rozczarował ani trochę, dając swoim widzom, jeszcze w kwietniu, nowy horror z elementami komediowymi. Finał "Wdowiej Zatoki" będzie miał premierę, co prawda, dopiero 17 czerwca, ale serial już zbiera świetne opinie. Kto nie oglądał, ten niech nadrabia zaległości. Warto. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:22
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Serial robi furorę, a nawet jeszcze nie było finału. Do nadrobienia w weekend
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"Wdowia Zatoka" - tego nam było trzeba. Będzie sezon 2

"Wdowia Zatoka", to rodzaj współczesnego horroru, z elementami komediowymi. Swoją premierę na Apple TV miał 29 kwietnia. Tytułowa Wdowia zatoka przypomina charakterem słynne miasteczko Twin Peaks, które było odcięta od cywilizacji i działy się w nim niepokojące rzeczy. Serial spotkał się jednak z tak dużym uznaniem, że platforma już ogłosiła, że zostanie on przedłużony o drugi sezon. Poinformowała o tym fakcie poprzez krótkie wideo. Co ciekawe, decyzja ta zapadła jeszcze przed premierą finałowego odcinka pierwszej serii. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Powrót do Twin Peaks? Demony i zjawiska paranormalne

Głównym bohaterem "Wdowiej Zatoki" jest burmistrz Tom Lofits (Matthew Rhys). I to właśnie on chce desperacko ożywić lokalną społeczność, która chyli się ku upadkowi. Przekonani o ciążącej nad nimi klątwie, mieszkańcy, usiłują skutecznie mu w tym przeszkodzić. Brak Wi-Fi oraz zasięgu wcale nie ułatwia mu zadania. Jak widać, takiego serialu brakowało w ofercie Apple TV. Szybko stał się stał tym, o którym wszyscy mówią, a widzowie rozpływają się w zachwytach.

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Od momentu, kiedy widzowie przybyli do Wdowiej Zatoki, byli zafascynowani każdą niesamowitą zagadką, niespodziewanym śmiechem i przeklętą tajemnicą, którą stworzyli Katie, Hiro (Murai), Matthew i cały zespół. To jeden z tych seriali, o których wszyscy mówią i jesteśmy zachwyceni, że widzowie go uwielbiają. Nie możemy doczekać się kolejnego sezonu.

powiedział Matt Cherniss, szef programowy Apple TV. 

Drugi sezon będzie opowiadał o tym, że na wyspie jest w porządku i nie ma się o co martwic. 

Platforma, tym samym potwierdziła, że chce kontynuować współpracę z twórczynią serialu Katie Dippold, z którą właśnie podpisała nową, wieloletnią umowę. Nie ujawniono szczegółów, ale podobno umowa obejmuje seriale, a także zapowiedzi filmów pełnometrażowych. Można się zatem spodziewać, że Apple TV jeszcze niejednym nas zaskoczy. 

A jeśli ktoś na bieżąco ogląda "Wdowią Zatokę", może w weekend sięgnąć po "The Boroughs"(Netflix), w którym także nie zabraknie zjawisk paranormalnych, albo obejrzeć serial "Rooster"(HBO Max), który z pewnością da mu wiele powodów do radości. 

"Wdowia Zatoka" jest dostępna na Apple TV od 29 kwietnia. Pierwszy sezon zakończy się we środę, 17 czerwca. 

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Apple TV+ serial Apple TV+ Wdowia zatoka 2
Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, Deadline