Telewizja i VoD

Bez zadęcia i z genialnymi dialogami. Serial HBO to strzał w dziesiątkę

Ta ciepła komedia miała premierę na antenie HBO Max wczoraj o 21:00. Wszystko wskazuje na to, że widzowie będą mieli co oglądać. Serial jest dość nieprzewidywalny, ale też i wciągający. A dialogi bohaterów to istna petarda. Chciałoby się powiedzieć tylko, że szkoda, że pojedynczy odcinek trwa jedynie 30 minut.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bez zadęcia i z genialnymi dialogami. Serial HBO to strzał w dziesiątkę

Rooster - uniwersytet i rożne kryzysy

"Rooster" trochę w krzywym zwierciadle przedstawia realia, obowiązujące na kampusie uniwersyteckim. I dobrze, widz może momentami uśmiechnąć się od ucha do ucha. Tak zupełnie na luzie. Szybko orientujemy się, że tytuł serialu to też tytuł książkowej serii bestsellerów pisanych przez bohatera Grega Russo (w tej roli Steve Carell). Serial rozpoczyna się w momencie, kiedy Russo pojawia się z gościnnym wykładem na uniwersytecie, na którym pracuje jego córka. Ojciec postanawia wesprzeć ją po tym, jak mąż rzucił ją dla doktorantki i obecnie znalazła się w kryzysie. I choć pisarz nie do końca pasuje do uniwersyteckiego zadęcia, to szybko zostaje namówiony przez rektora na to, aby został na uczelni nieco dłużej. 

Dalsza część tekstu pod wideo

"Rooster" czaruje od pierwszej minuty

I ten kto się spodziewał po "Roosterze" spokojnej akcji, może czuć się lekko zawiedziony. W serialu wszystko dzieje się niesamowicie szybko, a poszczególne wydarzenia zdają się pędzić na złamanie karku. Jednocześnie, niemal każda scena kipi od charakterystycznego humoru - nieco sytuacyjnego i momentami niezręcznego. A "kręcenie beki" z relacji wykładowca-student jest tu na porządku dziennym. Ale jedno jest niesamowite - serial zaskakuje. A o to jest naprawdę teraz bardzo trudno. "Rooster" jednak jest niebanalny i dość nieprzewidywalny. A to już jest naprawdę spory atut. Dialogi także stanowią jego mocną stronę. Czasem można mieć wrażenie, że uczestniczymy w jakimś stand-upie. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG UE55U8092F 55" LED 4K Tizen
Telewizor SAMSUNG UE55U8092F 55" LED 4K Tizen
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Telewizor SAMSUNG UE32H5002FK 32" LED Tizen OS HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG UE32H5002FK 32" LED Tizen OS HDMI 2.1
-200 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Telewizor SAMSUNG QE75Q7F2A 75" QLED 4K Tizen HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE75Q7F2A 75" QLED 4K Tizen HDMI 2.1
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Advertisement

Miejmy nadzieję, że kolejne odcinki będą trzymały poziom. Miło jest odreagować napięcie po całym dniu, przed ekranem telewizora, chociażby przez jedyne 30 minut. 

"Rooster" premiera na HBO Max 8 marca, w Polsce 9 marca 2026. Kolejne odcinki (jest ich 10) będą pojawiały się co tydzień. 

Samsung Galaxy Buds4
Image
telepolis
HBO Max nowy serial HBO hbo max premiera serial hbo Rooster
Źródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max