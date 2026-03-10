Bez zadęcia i z genialnymi dialogami. Serial HBO to strzał w dziesiątkę

Rooster - uniwersytet i rożne kryzysy

"Rooster" trochę w krzywym zwierciadle przedstawia realia, obowiązujące na kampusie uniwersyteckim. I dobrze, widz może momentami uśmiechnąć się od ucha do ucha. Tak zupełnie na luzie. Szybko orientujemy się, że tytuł serialu to też tytuł książkowej serii bestsellerów pisanych przez bohatera Grega Russo (w tej roli Steve Carell). Serial rozpoczyna się w momencie, kiedy Russo pojawia się z gościnnym wykładem na uniwersytecie, na którym pracuje jego córka. Ojciec postanawia wesprzeć ją po tym, jak mąż rzucił ją dla doktorantki i obecnie znalazła się w kryzysie. I choć pisarz nie do końca pasuje do uniwersyteckiego zadęcia, to szybko zostaje namówiony przez rektora na to, aby został na uczelni nieco dłużej.

"Rooster" czaruje od pierwszej minuty

I ten kto się spodziewał po "Roosterze" spokojnej akcji, może czuć się lekko zawiedziony. W serialu wszystko dzieje się niesamowicie szybko, a poszczególne wydarzenia zdają się pędzić na złamanie karku. Jednocześnie, niemal każda scena kipi od charakterystycznego humoru - nieco sytuacyjnego i momentami niezręcznego. A "kręcenie beki" z relacji wykładowca-student jest tu na porządku dziennym. Ale jedno jest niesamowite - serial zaskakuje. A o to jest naprawdę teraz bardzo trudno. "Rooster" jednak jest niebanalny i dość nieprzewidywalny. A to już jest naprawdę spory atut. Dialogi także stanowią jego mocną stronę. Czasem można mieć wrażenie, że uczestniczymy w jakimś stand-upie.

Miejmy nadzieję, że kolejne odcinki będą trzymały poziom. Miło jest odreagować napięcie po całym dniu, przed ekranem telewizora, chociażby przez jedyne 30 minut.