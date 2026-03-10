Galaxy S26 Ultra kontra beton. Samsungowi to się nie spodoba

Aluminium zastępuje tytan

Nowy model z serii Galaxy ma aluminiową ramkę. Producent zrezygnował z tytanu znanego z poprzedników. Zmodyfikowano też kształt obudowy. Rogi smartfonu są teraz bardziej zaokrąglone, za to wyspy aparatów mocniej wystają ponad tylny panel. Ekran chroni szkło Gorilla Armor 2, a na plecach zastosowano powłokę Gorilla Glass Victus 2.

Kanał PBKreviews przeprowadził test upadków nowego flagowca, upuszczając telefon na betonowe podłoże. Pierwszy test z wysokości głowy zakończył się uszkodzeniem rogu aluminiowej ramki. Wyświetlacz przetrwał próbę bez żadnych pęknięć.

Samsung Galaxy S26 Ultra 6 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 6 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Uszkodzenia modułu aparatu

Drugi upadek wymierzono w tylną część obudowy. Spowodował on rozbicie szkła osłaniającego obiektyw aparatu. Moduły fotograficzne w S26 Ultra mają mniejsze osłony ochronne wokół krawędzi. Trzecie zderzenie z ziemią doprowadziło do odpadnięcia uszkodzonego szkła z teleobiektywu.

Ostatnia próba polegała na upuszczeniu telefonu na dolną krawędź. Z urządzenia wypadł rysik S Pen. Ekran pozostał w pełni sprawny przez cały czas trwania testu. Aluminiowa ramka zbiera jednak zadrapania łatwiej niż tytan w zeszłorocznym modelu. Zniszczeniu ulega przede wszystkim osłona aparatów.

Zaglądamy do wnętrza smartfonu

Autor nagrania opublikował również materiał z demontażu obudowy. Wnętrze Galaxy S26 Ultra przypomina układ elementów z modelu Galaxy S25 Ultra. Proces rozebrania telefonu przebiega w ten sam sposób. Płyta główna otrzymała dodatkową ilość pasty termoprzewodzącej na tylnej ściance.