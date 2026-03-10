Składak Apple to nie iPhone Fold. Nadchodzi coś innego

Najnowsze plotki zdradzają, jak prawdopodobnie będzie nazywał się pierwszy składany smartfon Apple. Nie będzie to iPhone Fold, jak do tej pory myśleliśmy. Nie powinno to dziwić. Takie nazewnictwo byłoby zbyt podobne do największego konkurenta, czyli serii Samsung Galaxy Fold.

Dalsza część tekstu pod wideo

Składany iPhone, czyli?

Plotki pochodzą tym razem z Chin. Wynika z nich, że składany smartfon Apple będzie nazywał się iPhone Ultra. Co więcej, ma on być jednym z trzech produktów, które otrzymają takie nazewnictwo. Oprócz telefonu do oferty we wrześniu trafią też słuchawki AirPods Ultra oraz laptop MacBook Ultra.

Co ciekawe, Chińczycy podali też prawdopodobne ceny iPhone'ów Ultra i są one zaskakujące. Najtańszy model ma podobno kosztować około 10 tys. juanów, co według aktualnego kursu daje niecałe 1450 dolarów. Z kolei najdroższy warianty to już 20 tys. juanów, czyli niemal 2900 dolarów. Nie wiadomo, z czego wynika aż tak duża różnica, ale może to być kwestia pojemniejszego dysku oraz większej ilości pamięci RAM.

Jeśli chodzi o pozostałe sprzęty to AirPods Ultra to słuchawki z wbudowanymi kamerami, o których od jakiegoś czasu krążyły już plotki. Natomiast MacBook Ultra to również spodziewany model z dotykowym ekranem OLED.