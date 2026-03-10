Sprzęt

Składak Apple to nie iPhone Fold. Nadchodzi coś innego

W tym roku Apple ma zaprezentować w końcu swój składany smartfon. Do tej pory mówiło się o nim iPhone Fold. Jednak firma z Cupertino postawiła na inną nazwę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:53
Najnowsze plotki zdradzają, jak prawdopodobnie będzie nazywał się pierwszy składany smartfon Apple. Nie będzie to iPhone Fold, jak do tej pory myśleliśmy. Nie powinno to dziwić. Takie nazewnictwo byłoby zbyt podobne do największego konkurenta, czyli serii Samsung Galaxy Fold.

Składany iPhone, czyli?

Plotki pochodzą tym razem z Chin. Wynika z nich, że składany smartfon Apple będzie nazywał się iPhone Ultra. Co więcej, ma on być jednym z trzech produktów, które otrzymają takie nazewnictwo. Oprócz telefonu do oferty we wrześniu trafią też słuchawki AirPods Ultra oraz laptop MacBook Ultra.

Co ciekawe, Chińczycy podali też prawdopodobne ceny iPhone'ów Ultra i są one zaskakujące. Najtańszy model ma podobno kosztować około 10 tys. juanów, co według aktualnego kursu daje niecałe 1450 dolarów. Z kolei najdroższy warianty to już 20 tys. juanów, czyli niemal 2900 dolarów. Nie wiadomo, z czego wynika aż tak duża różnica, ale może to być kwestia pojemniejszego dysku oraz większej ilości pamięci RAM.

Jeśli chodzi o pozostałe sprzęty to AirPods Ultra to słuchawki z wbudowanymi kamerami, o których od jakiegoś czasu krążyły już plotki. Natomiast MacBook Ultra to również spodziewany model z dotykowym ekranem OLED.

Pamiętajcie jednak, że to na razie tylko plotki, więc trzeba brać na nie poprawkę.

#Apple składany iPhone iPhone Ultra Apple iPhone Ultra AirPods Ultra MacBook Ultra
Źródła zdjęć: Weibo, własne
Źródła tekstu: GSMArena