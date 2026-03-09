Ta aplikacja oburzyła wielu. Pozwala grać w gry retro na Androidzie

W Google Play pojawiła się aplikacja X1 BOX, czyli emulator pierwszego Xboxa dla Androida oparty na projekcie xemu. Program szybko wzbudził kontrowersje, ponieważ jest płatny, mimo że bazuje na darmowym, open source'owym oprogramowaniu. Co więcej, port trafił do sklepu bez udziału ani zgody twórców oryginalnego emulatora.

Dalsza część tekstu pod wideo

To wciąż nie jest rozwiązanie dla niedzielnych graczy

Zespół rozwijający xemu odniósł się już do sytuacji. Deweloperzy potwierdzili, że wiedzą o istnieniu X1 BOX, ale podkreślili, że nie są w żaden sposób związani z tym projektem. Jednocześnie zapowiedzieli, że pracują nad oficjalną wersją emulatora dla Androida, która ma być dostępna bezpłatnie. Na razie nie podano jednak daty premiery.

Obecnie użytkownicy Androida mają dwie możliwości. Mogą kupić aplikację X1 BOX w Google Play albo sięgnąć po plik *.APK dostępny na GitHubie. Samo uruchomienie gier nie jest jednak proste. Emulator wymaga wielu własnych plików - m.in. MCPX boot ROM oraz BIOS.

Potrzebne są również kopie gier w formacie XISO. Wczesne testy pokazują, że część tytułów działa w grywalnej wydajności, ale inne wciąż cierpią na spadki płynności, błędy graficzne lub zawieszanie aplikacji. W niektórych przypadkach pomocne okazuje się ograniczenie FPS z 60 do 30.