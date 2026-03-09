Konta

Santander ma do rozdania 250 zł. Oferta ważna tylko do 15 marca

Santander nie byłby sobą, gdyby nie miał w zanadrzu atrakcyjnej oferty promocyjnej na początek marca. Tym razem, zainteresuje ona rodziców. Bank dokładnie tłumaczy na swojej oficjalnej stronie internetowej, co należy zrobić, aby zgarnąć w promocji 250 złotych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:52
Santander - konto dla dziecka 7-17 lat

Rodzic otwiera konto dla dziecka, a obiecana kasa sama na niego wpłynie. Warunkiem, jaki należy spełnić to zarejestrować się w promocji przed 15 marca 2026. Wystarczy otworzyć dziecku konto z kartą debetową i Santander online w swojej aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Należy sprawdzić, czy zaznaczone zostały wszystkie wymagane zgody, jest to bardzo ważne, aby je utrzymać co najmniej aż do momentu wypłaty obiecanej nagrody. Bez zgód, nagrody nie będzie. 

Santander i 250 zł. Kto może skorzystać z promocji?

Każdy kto, ma w Banku Santander konto osobiste i Santander online. Warunkiem przystąpienia do promocji jest także to, że twoje dziecko lub nastolatek nie posiada innego konta osobistego w Santander (w PLN), ani też nie posiadało go do tej pory. Warto wiedzieć, że w ramach tej konkretnej promocji, można otworzyć kilka kont - po jednym dla każdego ze swoich dzieci. W takim wypadku, wystarczy, że do promocji zarejestrujesz się tylko raz. Konta te będą aktywne w dniu, kiedy bank będzie gotów przekazać nagrodę. 

Dziecko lub nastolatek też musi spełnić warunek:

  • Potrzebuje jedynie dodać cel oszczędnościowy w swojej aplikacji Santander mobile lub bankowości internetowej i utrzymać go na czas trwania promocji.

Do 30 kwietnia 2026, po spełnieniu wszystkich warunków regulaminu, nagroda zostanie wypłacona na konto dziecka otwarte w promocji. 

 

