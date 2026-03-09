Thermomix może się schować. Ten sprzęt kupisz 8 razy taniej

Najnowszy Thermomix TM7 jest prawdopodobnie hitem sprzedażowym firmy Vorwerk. Polska jest drugim, po Niemczech, rynkiem sprzedażowym tego urządzenia. Dzieje się tak pomimo wysokiej ceny aż 6669 zł. Jednak jest dla niego alternatywa i to w tym momencie jedna 4 razy, a druga nawet 8 razy tańsza. Wystarczy wybrać się do Lidla.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lidlomix w promocji za 1599 zł

Od dzisiaj (9 marca) w Lidlu ruszyła promocja na robot kuchenny MC Smart z Wi-Fi. Urządzenie dostępne jest zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym sieci. Standardowa cena 2499 zł została obniżona aż o 900 zł. W tym celu wystarczy tylko skorzystać z kuponu dostępnego w aplikacji mobilnej Lidla. Dzięki temu termorobota kupimy za 1599 zł, czyli ponad 4 razy mniej niż kosztuje Thermomix TM7.

Tymczasem MC Smart z Wi-Fi ma wiele do zaoferowania. Pozwala między innymi na:

gotowanie na parze

gotowanie

zgniatanie

ubijanie

miksowanie

gotowanie jaj

ważenie

sous vide

fermentowanie

smażenie

rozdrabnianie

automatyczne czyszczenie

Dodatkowo z pomocą robota możemy dopasowywać porcje, planować posiłki, a także tworzyć listę zakupów składników potrzebnych do przygotowania wybranych potrwa. Urządzenie jest też wyposażone w dużą misę o pojemności 4,5 litra oraz 8-calowy wyświetlacz.

Jedną z największych zalet MC Smart z Wi-Fi jest ponad 2300 przepisów w języku polskim. Są one dostępne w bezpłatnej aplikacji. Warto przypomnieć, że za podobną funkcję w Thermomix TM7 trzeba płacić comiesięczny abonament. Tutaj mamy to za darmo, więc koszty użytkowania sprzętu są jeszcze niższe.

MC Compact za 799 zł

Jednak na tym promocja Lidla się nie kończy. Również od dzisiaj dostępny jest mniejszy model MC Compact w cenie zaledwie 799 zł, gdzie normalnie trzeba za niego zapłacić 1099 zł. W tym wypadku urządzenie dostępne jest tylko w sklepie internetowym sieci, ale aż 8-krotnie niższa cena w porównaniu do Thermomixa sprawia, że to niezwykle kusząca propozycja.

Czym różni się MC Compact od MC Smart z Wi-Fi? Przede wszystkim mniejszym rozmiarem. Robot ma misę o pojemności 1,5 litra, więc sprawdzi się idealnie w przypadku singli lub par bez dzieci. Ma też nieco niższą moc 1050 W (zwykły model to 1200 W). Poza tym pozwala na praktycznie to samo, co jego starszy i większy brat.

Poza tym w Lidlu dostępne są też promocje na akcesoria do obu robotów: