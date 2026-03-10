mObywatel: 3 nowości w aplikacji, 3 powody mniej, by drałować do urzędów

Coraz więcej spraw urzędowych można już załatwić bez wizyty w urzędzie. Od dziś użytkownicy mObywatela znajdą w nim kolejne usługi związane z zarządzaniem dokumentami:

Dalsza część tekstu pod wideo

wniosek o unieważnienie dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego,

wniosek o unieważnienie własnego dowodu z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych,

sprawdzenie, na jakim etapie jest produkcja nowego paszportu.

Dwie pierwsze usługi użytkownik znajdzie w katalogu Załatw sprawę. Do skorzystania z nich niezbędny jest profil zaufany, aktywna skrzynka do e-Doręczeń oraz posiadanie przynajmniej jednego dokumentu z certyfikatem (mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka). Aby sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odbioru, wystarczy posiadać numer wniosku.

Żeby unieważnić dokument dziecka lub podopiecznego w aplikacji, wystarczy odszukać na liście usług katalog Załatw sprawę, wybrać Dowód osobisty, a następnie Unieważnij dowód dziecka lub Unieważnij dowód podopiecznego. Kolejnym krokiem jest wypełnienie krótkiego wniosku, który zostanie przesłany do właściwego urzędu.

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, unieważnienie jest nieodwracalne, więc jeśli jest szansa, że dokument się odnajdzie, lepiej najpierw go zawiesić. W ciągu 14 dni blokadę można cofnąć, by dalej korzystać z odnalezionego dokumentu.

Nowa ochrona przy kradzieży tożsamości

Dotychczas unieważnienia można było dokonać z powodu utraty lub uszkodzenia dokumentu. Od teraz użytkownik ma do wyboru również trzecią przyczynę – nieuprawnione wykorzystanie danych, np. gdy ktoś podał serię i numer jego dowodu podczas zaciągania pożyczki.

Wniosek o unieważnienie dokumentu z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych można wypełnić w mObywatelu, opisując okoliczności zdarzenia i – w razie potrzeby – dołączając dokument potwierdzający zdarzenie np. skan zawiadomienia z komisariatu policji.

Dzięki aplikacji użytkownik szybko przekaże zgłoszenie do właściwego urzędu, który podejmie ostateczną decyzję o unieważnieniu dowodu osobistego. Dodatkowo zostanie zastrzeżony numer PESEL pokrzywdzonego.

Jaki jest status wyrabianego paszportu?

Uzyskanie paszportu zajmuje zwykle około 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zdarza się jednak, że dokument jest gotowy do odbioru już w ciągu 2-3 tygodni. Dzięki nowej usłudze użytkownik może łatwo sprawdzić etap realizacji swojego dokumentu.