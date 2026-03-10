Bezpieczeństwo

Rządowa agencja ostrzega. Na celowniku klienci dużego banku

Rządowa agencja CSiRT KNF ostrzega przed nowym oszustwem, wymierzonym w klientów dużego banku w Polsce. Wystarczy chwila nieuwagi, aby stracić wszystkie pieniądze.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:47
1
Nie od dzisiaj wiadomo, że reklamy w mediach społecznościowych bywają problematyczne. Pomimo wielu zgłoszeń, a nawet kar Facebook najwyraźniej wciąż nie radzi sobie z odpowiednim moderowaniem materiałów, które ewidentnie mają charakter oszukańczy. Nie inaczej jest w tym przypadku.

Oszustwo na BNP Paribas

Tym razem CSiRT KNF przestrzega przed reklamami na Facebooku, w których oszuści podszywają się pod bank BNP Paribas. W nich zachęcają do skorzystania z atrakcyjnej oferty w postaci lokaty wynoszącej aż 9,61 proc. w skali roku. Gdyby była ona prawdziwa, to naprawdę byłaby najlepszą na rynku.

Problem w tym, że oferta prawdziwa nie jest. Reklama prowadzi do fałszywej strony internetowej, na której wymagane jest wypełnienie krótkiej ankiety wraz z podaniem swoich danych kontaktowych. W ten sposób przekazujemy je przestępcom, którzy następnie mogą wykorzystać je w innych oszustwach, np. dzwoniąc do nas, podszywając się pod bank.

Apelujemy, aby rozmawiać ze swoimi znajomymi i członkami rodziny na temat tego typu oszustw. Chociaż może nam się wydawać, że wszyscy są w stanie rozpoznać taką fałszywkę, to dane są nieubłagane. Wciąż mnóstwo Polaków nabiera się na takie oszustwa, często tracąc oszczędności swojego życia.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: HJBC / Shutterstock.com
Źródła tekstu: CSIRT KNF