Sprzęt

x-kom pozamiatał. Było 229 zł, a jest 99 zł

Najważniejsze jest jednak to, że promocja ta dotyczy wysokiej klasy sprzętu, który faktycznie jest wart swojej pierwotnej ceny. Mowa tu o słuchawkach soundcore P30i.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:21
2
Zacznijmy od największego wyróżnika tych słuchawek, który skrywa się w ich etui. Jest nim zintegrowana podstawka pod smartfon. Dzięki temu możemy go postawić i oglądać prezentowane na nim treści, kiedy tylko poczujemy taką potrzebę. W końcu słuchawki, a więc i etui i tak mamy zawsze przy sobie. 

soundcore P30i Kupisz dwie pary i jeszcze Ci zostanie

soundcore P30i

Same słuchawki również wypadają bardzo dobrze. Dzięki dużym, 10-mm przetwornikom oferują one naprawdę przyjemną jakość dźwięku, a obecność ANC skutecznie zagłusza szumy tła. 

Na szczególną uwagę zasługuje także bateria. Same słuchawki są w stanie pracować przez bite 10 godzin, co jest wynikiem wręcz świetnym. Sprawdzi się idealnie na cały dzień pracy, łącznie z dojazdami i powrotami. Co więcej, etui wydłuża ten czas do 45 godzin, co jest wynikiem rzadko spotykanym w słuchawkach TWS. A wszystko to za jedyne 99 zł.

telepolis
słuchawki TWS soundcore soundcore P30i
Źródła zdjęć: soundcore, Lech Okoń / Telepolis.pl