x-kom pozamiatał. Było 229 zł, a jest 99 zł

Zacznijmy od największego wyróżnika tych słuchawek, który skrywa się w ich etui. Jest nim zintegrowana podstawka pod smartfon. Dzięki temu możemy go postawić i oglądać prezentowane na nim treści, kiedy tylko poczujemy taką potrzebę. W końcu słuchawki, a więc i etui i tak mamy zawsze przy sobie.

Dalsza część tekstu pod wideo

soundcore P30i

Same słuchawki również wypadają bardzo dobrze. Dzięki dużym, 10-mm przetwornikom oferują one naprawdę przyjemną jakość dźwięku, a obecność ANC skutecznie zagłusza szumy tła.