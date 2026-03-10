x-kom pozamiatał. Było 229 zł, a jest 99 zł
Najważniejsze jest jednak to, że promocja ta dotyczy wysokiej klasy sprzętu, który faktycznie jest wart swojej pierwotnej ceny. Mowa tu o słuchawkach soundcore P30i.
Zacznijmy od największego wyróżnika tych słuchawek, który skrywa się w ich etui. Jest nim zintegrowana podstawka pod smartfon. Dzięki temu możemy go postawić i oglądać prezentowane na nim treści, kiedy tylko poczujemy taką potrzebę. W końcu słuchawki, a więc i etui i tak mamy zawsze przy sobie.
soundcore P30i
Same słuchawki również wypadają bardzo dobrze. Dzięki dużym, 10-mm przetwornikom oferują one naprawdę przyjemną jakość dźwięku, a obecność ANC skutecznie zagłusza szumy tła.
Na szczególną uwagę zasługuje także bateria. Same słuchawki są w stanie pracować przez bite 10 godzin, co jest wynikiem wręcz świetnym. Sprawdzi się idealnie na cały dzień pracy, łącznie z dojazdami i powrotami. Co więcej, etui wydłuża ten czas do 45 godzin, co jest wynikiem rzadko spotykanym w słuchawkach TWS. A wszystko to za jedyne 99 zł.