ZUS z ważną zmianą. Nie odpuści tak łatwo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje aktualnie ponad 3,1 mln aktywnych płatników składek. Pod koniec 2025 roku aż 626 tys. spośród nich miało na swoim koncie jakieś zadłużenie. ZUS znalazł sposób, jak sobie z tym poradzić.

Dalsza część tekstu pod wideo

W wielu przypadkach to niewielkie kwoty, które wynikają z przelewu w błędnej wysokości albo zapomnianej wpłaty. Na rosnące zaległości wpływają też zatory płatnicze, opóźnienia w dostawach czy utrata płynności finansowej przedsiębiorcy. informuje ZUS.

ZUS wprowadza zmiany

W najnowszym komunikacie ZUS poinformował, że teraz na bieżąco będzie informowało o zaległościach na koncie. To nowa usługa, w ramach której najpierw przedsiębiorcy dostaną informację o braku wpłaty. Następnie będzie kierowane wezwanie do zapłaty składek należnych za ostatni miesiąc, a jeśli to nie przyniesie skutku, to ostatnim etapem będzie upomnienie.

Nowość została przetestowana w kilku województwach, ale teraz wprowadzana jest w całym kraju. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że takie rozwiązanie przyczyniło się do uregulowania zaległych płatności przez około 20 proc. płatników.

Prześlemy wezwanie do zapłaty do płatników, którzy mają na koncie zadłużenie za ostatni zamknięty miesiąc rozliczeniowy. Wezwania trafią na ich konta w portalu eZUS, jeśli nie złożyli wniosku o układ ratalny. Na przykład informacja, jaką ZUS wyśle w marcu, będzie dotyczyć składek, które przedsiębiorcy mieli opłacić w lutym. dodaje ZUS.