Fintech

ZUS z ważną zmianą. Nie odpuści tak łatwo

ZUS wydał komunikat, w którym informuje o wprowadzonych zmianach. Teraz już nie pominiesz żadnych płatności.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:11
Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje aktualnie ponad 3,1 mln aktywnych płatników składek. Pod koniec 2025 roku aż 626 tys. spośród nich miało na swoim koncie jakieś zadłużenie. ZUS znalazł sposób, jak sobie z tym poradzić.

W wielu przypadkach to niewielkie kwoty, które wynikają z przelewu w błędnej wysokości albo zapomnianej wpłaty. Na rosnące zaległości wpływają też zatory płatnicze, opóźnienia w dostawach czy utrata płynności finansowej przedsiębiorcy.

informuje ZUS.

ZUS wprowadza zmiany

W najnowszym komunikacie ZUS poinformował, że teraz na bieżąco będzie informowało o zaległościach na koncie. To nowa usługa, w ramach której najpierw przedsiębiorcy dostaną informację o braku wpłaty. Następnie będzie kierowane wezwanie do zapłaty składek należnych za ostatni miesiąc, a jeśli to nie przyniesie skutku, to ostatnim etapem będzie upomnienie.

Nowość została przetestowana w kilku województwach, ale teraz wprowadzana jest w całym kraju. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że takie rozwiązanie przyczyniło się do uregulowania zaległych płatności przez około 20 proc. płatników.

Prześlemy wezwanie do zapłaty do płatników, którzy mają na koncie zadłużenie za ostatni zamknięty miesiąc rozliczeniowy. Wezwania trafią na ich konta w portalu eZUS, jeśli nie złożyli wniosku o układ ratalny. Na przykład informacja, jaką ZUS wyśle w marcu, będzie dotyczyć składek, które przedsiębiorcy mieli opłacić w lutym.

dodaje ZUS.

Z wiadomości płatnik dowie się, o jaki miesiąc rozliczeniowych chodzi, terminie płatności, kwocie do uregulowania oraz ewentualnych odsetkach. Nie zabraknie też tak kluczowej informacji, jak indywidualny numer rachunku, na który trzeba opłacić składki.

telepolis
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontrole ZUS ZUS komunikat
Źródła zdjęć: michnik101 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ZUS, oprac. własne