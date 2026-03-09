Intel Bartlett Lake debiutuje. Bardzo ciekawe CPU, ale tylko dla wybranych

Intel oficjalnie zaprezentował procesory z rodziny Bartlett Lake, o których mówiło się od wielu miesięcy. Układy są kompatybilne z gniazdem LGA 1700, ale nie będą wspierane przez domowe płyty główne. Producent kieruje je przede wszystkim do systemów wbudowanych i urządzeń brzegowych, gdzie kluczowe znaczenie ma stabilność i przewidywalność działania.

To nie jest sprzęt dla graczy i nie trafi do zwykłych sklepów

Nowa seria opiera się wyłącznie na dużych, wysokowydajnych rdzeniach typu P. Intel zrezygnował tutaj z małych, energooszczędnych rdzeni typu E. Powód? W środowiskach przemysłowych i w systemach czasu rzeczywistego taka heterogeniczna konstrukcja mogłaby wprowadzać dodatkową złożoność w zarządzaniu zadaniami przez system operacyjny.

Niebiescy wprowadzają w sumie 11 modeli. Najmocniejsza konfiguracja oferuje 12 rdzeni, a poza nią dostępne są także wersje 10- i 8-rdzeniowe. Poszczególne układy różnią się głównie zegarami oraz TDP. Producent przygotował warianty o poborze mocy do 45, 65 i 125 W.

Opisywane procesory powstają w litografii Intel 7 (klasy 10 nm) i korzystają z architektury Raptor Cove znanej już z rodziny Raptor Lake. Z poziomu CPU użytkownik otrzymuje do 16 linii PCIe 5.0 oraz dodatkowe cztery linie PCIe 4.0. Chipset może dostarczyć kolejne 12 linii PCIe 4.0 i 16 linii PCIe 3.0. Platforma obsługuje również do ośmiu linii interfejsu DMI 4.

Jeśli chodzi o pamięć RAM, Amerykanie deklarują obsługę modułów DDR5 o szybkości do 5600 MT/s. Maksymalna pojemność zestawu może sięgać 192 GB, a platforma wspiera także pamięci z korekcją błędów ECC, co jest standardem w wielu systemach przemysłowych i serwerach brzegowych.

Według producenta model Intel Core 9 273PE ma oferować nawet 4,4 razy niższe maksymalne opóźnienia PCIe, 2,5 razy bardziej przewidywalny czas reakcji oraz do 3,8 razy wyższą deterministyczną wydajność względem procesora AMD Ryzen 7 9700X w wersji embedded.

Nie należy spodziewać się testów wydajności w grach czy aplikacjach. Bartlett Lake to CPU projektowane z myślą o niezawodności i stabilności działania, a nie o osiąganiu najwyższych wyników w benchmarkach.