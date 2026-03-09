Ten tani smartfon przetrwa wiele. Nowy Realme ze wzmocnioną obudową

Nazwa serii Realme Note może sugerować, że chodzi o telefony z co najmniej średniej, jeżeli nie wyższej półki, jednak u tego producenta to linia bardzo tanich modeli, które jednak moją swoje mocne cechy. W Polsce sprzedawane były już takie telefony jak Realme Note 60 czy Note 70T, dostępne w segmencie do 500 zł, więc Realme Note 80 również powinien do nas zawitać.

Realme Note 80 wytrzymały jak twardziel

Na początek Realme Note 80 zadebiutował w wybranych krajach Azji Południowo-Wschodniej (w Tajlandii, Indonezji oraz na Filipinach).

Jednym z mocnych atutów Realme Note 80 jest to, że może pochwalić się wojskowym certyfikatem MIL-STD-810H oraz ochroną ArmorShell. Dzięki temu przetrwa upadki z wysokości do 1,8 metra. Odporność na kurz i zachlapania określana przez normę IP54 jest nieco mniejsza niż w typowym pancerniaku, ale stanowi zabezpieczenie przed pyłami i zachlapaniem.

Inną zaletą nowego modelu może się okazać bateria o sporej pojemności 6300 mAh. Choć nie jest to już rekordowa wielkość jak na dzisiejsze czasy (więcej ma nawet pokazany niedawno Realme C83 5G), to jednak otrzymujemy więcej niż w wielu innych budżetowcach. Telefon obsługuje ładowanie o mocy 15 W, a producent obiecuje, że ogniwo zachowa 80% swojej maksymalnej kondycji nawet po czterech latach codziennego użytkowania.

Na froncie płaskiej obudowy o grubości 7,94 mm umieszczono ekran IPS o przekątnej 6,74 cala i rozdzielczości HD+ (1600 x 720). Panel oferuje jasność szczytową na poziomie 563 nitów.

Sercem smartfonu jest układ Unisoc T7250 z grafiką Mali-G57. W pracy pomaga 4 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z firmową nakładką Realme UI.

Sekcja foto niczym nie zaskakuje, otrzymujemy podstawowe minimum: aparat główny 8 Mpix z autofokusem na pleckach oraz przedni aparat 5 Mpix do selfie. Zaplecze komunikacyjne obejmuje Dual SIM z obsługą sieci 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, port USB-C oraz klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm. Na liście wyposażenia zabrakło jednak wsparcia dla sieci 5G oraz modułu NFC.

Klienci mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne: niebieską Glacier Blue oraz czarną Storm Black. Telefon jest już dostępny w Indonezji, gdzie kosztuje w przeliczeniu około 390 zł. U nas, jeżeli się pojawi, nie powinien przekroczyć kwoty 500 zł.