Realme z nowym pogromcą. 7000 mAh, 144 Hz i pancerna obudowa

Realme C83 5G właśnie zadebiutował w Indiach. Telefony z linii C są także obecne w Polsce, miejmy więc nadzieję, że i ta nowość wkrótce do nas dotrze. Urządzenie ma kilka zalet i zapowiada się na cenowy hit.

Największe wrażenie w Realme C83 5G robi potężny akumulator o pojemności aż 7000 mAh, który z powodzeniem pozwoli na wielodniową pracę z dala od gniazdka. Ze względu na budżetowy charakter, ładowanie odbywa się z mocą 15 W, co przy takim ogniwie będzie wymagało nieco cierpliwości. Smartfon obsługuje jednak przydatne funkcje ładowania zwrotnego oraz zasilania z pominięciem baterii (bypass charging), co docenią gracze i kierowcy.

Beton i asfalt mu nie straszne

Realme C83 5G wyróżnia się też zwiększoną odpornością, a producent zachwala, że smartfon wytrzyma upadki na beton i inne tego typu, niemiłe przygody. Zapewnia to wzmocniona obudowa ArmorShell z certyfikatem militarnym MIL-STD 810H. Dodatkowo urządzenie uszczelniono zgodnie z normą IP64 – co prawda nie daje to dużej odporności na wodę (tylko na lekkie zachlapania czy deszcz), ale skutecznie powstrzymuje wnikanie pyłów. Smartfon waży przy tym 212 g, więc nie obciąży zanadto kieszeni.

Smartfon wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości HD+. Choć ostrość obrazu nie bije rekordów, zrekompensowano to świetnym odświeżaniem na poziomie aż 144 Hz i jasnością szczytową sięgającą 900 nitów.

Moc do pracy dostarcza budżetowy, choć sprawdzony układ MediaTek Dimensity 6300, wspierany przez maksymalnie 6 GB pamięci RAM LPDDR4X. Na dane użytkownika przeznaczono do 128 GB miejsca eMMC 5.1 z możliwością dołożenia karty microSD o pojemności aż 2 TB. Na pokładzie znalazł się też inteligentny tryb AI Outdoor Mode, który w plenerze automatycznie optymalizuje wydajność, jasność ekranu, łączność sieciową oraz podbija głośność dźwięku nawet do 300%.

Możliwości fotograficzne ograniczono do niezbędnego minimum. Z tyłu znajdziemy aparat główny 13 Mpix (f/2.2), a z przodku – jednostkę 5 Mpix do selfie.

Producent zadbał natomiast o kompletne zaplecze komunikacyjne, w tym łączność 5G, Wi-Fi 5 w paśmie 2,4 i 5 GHz, Bluetooth 5.3 oraz klasyczne złącze słuchawkowe jack 3,5 mm. Całość pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 16 z interfejsem Realme UI 7.0.

Nabywcy będą mieli do wyboru dwie inspirowane naturą wersje kolorystyczne: delikatnie fioletową Blooming Purple oraz głęboką zieleń Sprouting Green. W Indiach ceny Realme C83 5G zaczynają się w przeliczeniu od zaledwie 550 złotych. Jeśli ten smartfon w najbliższych miesiącach trafi do oficjalnej polskiej dystrybucji, można się spodziewać, że jego cena wyniesie orientacyjnie około 700 złotych.