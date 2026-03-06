Wielki błąd banków. Przelewy do zmiany

Wszyscy wiemy, jak dzisiaj wygląda robienie przelewów bankowych. Wpisujemy numer konta odbiorcy, podajemy jego dane, w tym nazwę i adres, a następnie zatwierdzamy transakcję. Jednak rosnąca liczba skarg może sprawić, że to się zmieni - pisze cashless.pl.

Przelewy do zmiany?

W ostatnim czasie rośnie liczba skarg związanych z przelewami bankowymi. Już w 2024 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych postanowił upomnieć jeden z banków w związku z naruszeniem RODO. W ocenie urzędników doszło do niepotrzebnego ujawnienia adresu nadawcy przy realizacji przelewu do kwoty 1 tys. euro.

Sprawa trafiła do sądu. W 2025 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym potwierdził, że aktualnie dochodzi do przekazywania nadmiernej ilości danych osobowych, gdzie wystarczający byłby sam numer rachunku.