Wielki błąd banków. Przelewy do zmiany

Szykuje się zmiana w przelewach bankowych. Ma ona być spowodowana niedawnymi wyrokami sądów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:02
1
Wszyscy wiemy, jak dzisiaj wygląda robienie przelewów bankowych. Wpisujemy numer konta odbiorcy, podajemy jego dane, w tym nazwę i adres, a następnie zatwierdzamy transakcję. Jednak rosnąca liczba skarg może sprawić, że to się zmieni - pisze cashless.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przelewy do zmiany?

W ostatnim czasie rośnie liczba skarg związanych z przelewami bankowymi. Już w 2024 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych postanowił upomnieć jeden z banków w związku z naruszeniem RODO. W ocenie urzędników doszło do niepotrzebnego ujawnienia adresu nadawcy przy realizacji przelewu do kwoty 1 tys. euro.

Sprawa trafiła do sądu. W 2025 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym potwierdził, że aktualnie dochodzi do przekazywania nadmiernej ilości danych osobowych, gdzie wystarczający byłby sam numer rachunku.

Przemysław Wrzesiński z kancelarii Kondracki Celej zauważa, że banki już teraz lubią przetwarzać dane osobowe swoich klientów, często bez podstawy prawnej. Z kolei Tomasz Klecor, partner w kancelarii LegalGeek jest zdania, że jeśli taki wyroków będzie więcej, to konieczna będzie zmiana w podejściu do systemu przelewów. Być może konieczne będzie usunięcie okienka z adresem odbiorcy.

telepolis
banki Przelewy finanse finanse osobiste
