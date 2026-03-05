Klientów czekają aż 4 problematyczne dni. Z tych usług nie skorzystasz
Zbliżający się weekend może okazać się wyjątkowo kłopotliwy dla klientów Banku Pocztowego. Bank zapowiada przerwę w dostępie do swoich usług. To nie koniec niedogodności. 9 marca i 10 marca (poniedziałek i wtorek) wystąpią także problemy z usługami przekazywania danych za pomocą mObywatela.
Bank Pocztowy ogłosił przerwę 7 i 8 marca 2026
Bank o wszelkich niedogodnościach oraz niedostępnościach usług informuje swoich klientów z należytym wyprzedzeniem. Tak jest i tym razem. Z komunikatów zamieszczonych na stronie wynika jednak, że czeka nas nie tylko weekend z utrudnieniami, ale kłopoty mogą pojawić się także w poniedziałek i wtorek. Warto zapoznać się z tym, co nie będzie działało i kiedy.
W dniu 7.03.2026 (sobota), od godziny 23:00, do 8.03.2026 (niedziela), maksymalnie do godziny 5:00, w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, wystąpią przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego. W tym bankowości internetowej, mobilnej i elektronicznej.
Bank Pocztowy - o dokładnie nie będzie działało?
- płatności mobilne BLIK, Pay-By-Link, Money Gram,
- przelewy i operacje na kartach w bankowości internetowej i mobilnej,
- automatyczne płatności za autostrady Autopay,
- doładowania telefonu na kartę,
- wnioski o kredyty i inne wnioski w Markecie Cyfrowym,
- wnioski o karty debetowe,
- obsługa produktów oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach Poczty Polskiej.
W tym czasie będą działały jedynie płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych. Bez zakłóceń wypłacimy także w ten sposób środki z bankomatów.
9 i 10 marca problemy związane z mObywatelem
W związku z zaplanowanymi pracami po stronie Centralnego Ośrodka Informatyki, wystąpią przerwy w dostępie do usług korzystających z przekazywania danych za pomocą mObywatela.
Oznacza to, że nie będzie możliwe zdalne odblokowanie bankowości internetowej za pomocą mObywatela. A także nie można będzie założyć Konta w Porządku za pomocą aplikacji mobilnej z potwierdzeniem danych mObywatelem.