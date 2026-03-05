Klientów czekają aż 4 problematyczne dni. Z tych usług nie skorzystasz

Bank Pocztowy ogłosił przerwę 7 i 8 marca 2026

Bank o wszelkich niedogodnościach oraz niedostępnościach usług informuje swoich klientów z należytym wyprzedzeniem. Tak jest i tym razem. Z komunikatów zamieszczonych na stronie wynika jednak, że czeka nas nie tylko weekend z utrudnieniami, ale kłopoty mogą pojawić się także w poniedziałek i wtorek. Warto zapoznać się z tym, co nie będzie działało i kiedy.

W dniu 7.03.2026 (sobota), od godziny 23:00, do 8.03.2026 (niedziela), maksymalnie do godziny 5:00, w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, wystąpią przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego. W tym bankowości internetowej, mobilnej i elektronicznej. informuje Bank Pocztowy w komunikacie na stronie.

Bank Pocztowy - o dokładnie nie będzie działało?

płatności mobilne BLIK, Pay-By-Link, Money Gram,

przelewy i operacje na kartach w bankowości internetowej i mobilnej,

automatyczne płatności za autostrady Autopay,

doładowania telefonu na kartę,

wnioski o kredyty i inne wnioski w Markecie Cyfrowym,

wnioski o karty debetowe,

obsługa produktów oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach Poczty Polskiej.

W tym czasie będą działały jedynie płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych. Bez zakłóceń wypłacimy także w ten sposób środki z bankomatów.

9 i 10 marca problemy związane z mObywatelem

W związku z zaplanowanymi pracami po stronie Centralnego Ośrodka Informatyki, wystąpią przerwy w dostępie do usług korzystających z przekazywania danych za pomocą mObywatela. ostrzega Bank Pocztowy.