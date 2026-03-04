NVIDIA szykuje dziwoląga. Będzie miał 9 GB pamięci

Rodzina kart graficznych NVIDIA Blackwell debiutowała na rynku w styczniu ubiegłego roku. Od tamtej pory doczekaliśmy się siedmiu różnych modeli dla komputerów stacjonarnych. Najnowszym z nich jest najsłabszy i najtańszy GeForce RTX 5050, wydany w czerwcu. Zieloni nie powiedzieli jednak ostatniego słowa, ale nie chodzi niestety o serię GeForce RTX 5000 SUPER.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zapewni to o 5% większą przepustowość VRAM

Znane w branży źródło twierdzi, że Amerykanie szykują prawdziwego dziwoląga. Mowa o GeForce RTX 5050 9 GB na 96-bitowej szynie danych. Dla przypomnienia obecnie stosowane jest połączenie 8 GB + 128-bitowy interfejs. Co ciekawe, pamięć GDDR6 ma zostać podmieniona na GDRR7.

Konkrety na temat wykorzystanych kości nie zostały zdradzone. Najlogiczniejszym wyborem wydawałyby się układy 28 Gbps, co zapewniłoby przepustowość rzędu 336 GB/s zamiast 320 GB/s. W efekcie nowy wariant oferowałby o 12,5% większą pamięć VRAM i o 5% wyższe transfery. Nie można też wykluczać lekkiego OC rdzenia.

New product: RTX5050 9GB GDDR7 96Bit

NV knows they can give you a 5050/5060 128-bit 12G with the new 3G GDDR7 dies. But no, you got a 5050 9G💀 — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 4, 2026