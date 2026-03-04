Sprzęt

NVIDIA szykuje dziwoląga. Będzie miał 9 GB pamięci

Gracze od dawna czekają, aż Zieloni odświeżą swoje portfolio. Nikt się chyba jednak nie spodziewał, że nastąpi to w ten sposób. 

Rodzina kart graficznych NVIDIA Blackwell debiutowała na rynku w styczniu ubiegłego roku. Od tamtej pory doczekaliśmy się siedmiu różnych modeli dla komputerów stacjonarnych. Najnowszym z nich jest najsłabszy i najtańszy GeForce RTX 5050, wydany w czerwcu. Zieloni nie powiedzieli jednak ostatniego słowa, ale nie chodzi niestety o serię GeForce RTX 5000 SUPER.

Zapewni to o 5% większą przepustowość VRAM

Znane w branży źródło twierdzi, że Amerykanie szykują prawdziwego dziwoląga. Mowa o GeForce RTX 5050 9 GB na 96-bitowej szynie danych. Dla przypomnienia obecnie stosowane jest połączenie 8 GB + 128-bitowy interfejs. Co ciekawe, pamięć GDDR6 ma zostać podmieniona na GDRR7.

Konkrety na temat wykorzystanych kości nie zostały zdradzone. Najlogiczniejszym wyborem wydawałyby się układy 28 Gbps, co zapewniłoby przepustowość rzędu 336 GB/s zamiast 320 GB/s. W efekcie nowy wariant oferowałby o 12,5% większą pamięć VRAM i o 5% wyższe transfery. Nie można też wykluczać lekkiego OC rdzenia.

Doniesienia te wydają się dziwne w obliczu kryzysu na rynku DRAM - starszy standard GDDR6 jest nie tylko tańszy, ale i lepiej dostępny. Nowsze GDDR7 zdecydowanie lepiej byłoby kierować do wyżej pozycjonowanych modeli z większą marżą. Jak na razie nikt inny nie potwierdza tych doniesień, ale NVIDIA już w przeszłości wydawała podobne "potworki".

