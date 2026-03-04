Galaxy A57 i A37 bez tajemnic. Wyciekła pełna specyfikacja nowych Samsungów

Ekrany i zasilanie nowych modeli

Oba smartfony, Samsung Galaxy A57 5G i Samsung Galaxy A37 5G, otrzymają płaskie wyświetlacze Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Ekrany zaoferują rozdzielczość 1080 x 2340 pikseli oraz odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Producent umieścił w nich akumulatory o pojemności 5000 mAh. Użytkownicy naładują je przewodowo z mocą do 45 W. Urządzenia nie obsługują ładowania bezprzewodowego.

Sprzęt działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 16 z nakładką One UI 8.5. Telefony obsługują dwie karty SIM oraz standard eSIM. Główny aparat w obu urządzeniach ma matrycę o rozdzielczości 50 megapikseli. Wspiera go aparat ultraszerokokątny 12 Mpix oraz aparat makro 5 Mpix. Przednia kamera oferuje rozdzielczość 12 megapikseli i przysłonę f/2.2.

Różnice w procesorach i budowie

Model Galaxy A37 napędza układ Exynos 1480, wspierany przez 6 lub 8 GB RAM-u. Z kolei pamięci na dane będzie 128 lub 256 GB. Galaxy A57 otrzyma z kolei procesor Exynos 1680, 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB przestrzeni na dane. Żaden z modeli nie będzie mieć gniazda na kartę microSD.

Wymiary Samsunga Galaxy A37 to 162,9 x 78,2 x 7,4 mm przy masie 196 g. Telefon zaoferuje łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3. Galaxy A57 będzie minimalnie mniejszy: 161,5 x 76,9 x 6,9 mm, przy masie wynoszącej 192 g. Ten sprzęt obsłuży nowsze standardy Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 6.0.

Galaxy A37 zadebiutuje w kolorach czarnym, szarozielonym, lawendowym i białym.

Galaxy A57 pojawi się w odcieniach szarym, jasnoniebieskim, liliowym i granatowym.

Ceny będą sporo wyższe

Jak donosi serwis Android Headlines, nowe smartfony będą o 16-20% droższe od swoich poprzedników. Samsung Galaxy A36 5G debiutował w Polsce z cenami 1599 zł (128 GB) i 1899 zł (256 GB). Za Samsunga Galaxy A56 5G trzeba było zapłacić na start 1999 zł (128 GB) lub 2199 zł (256 GB).