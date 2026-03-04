MacBook Neo oficjalnie. Laptop Apple za 2999 zł

MacBook Neo to najnowszy komputer ze stajni Apple. Jest on dla serii tym samym, co podstawowy iPad dla tabletów, czy iPhone 17e dla smartfonów: tanim reprezentantem swojej kategorii sprzętu. Tanim nie oznacza, że złym. Pod pewnymi względami będzie on znacznie lepszym wyborem niż MacBook Air, czy nawet Pro.

MacBook Neo

Jego największym wyróżnikiem jest rzecz jasna zastosowanie procesora Apple A18 Pro, znanego, chociażby z iPhone 16 Pro. I chociaż procesor smartfonowy w laptopie nie brzmi zbyt dobrze, to tu raczej nie mamy powodu do obaw. W końcu MacOS to bardzo dojrzały system skrojony pod procesory arm, a Apple A18 Pro jest jednym z najwydajniejszych układów na rynku oferujący 2 wydajne rdzenie, oraz cztery rdzenie energooszczędne. Za przetwarzanie grafiki odpowiedzialne jest 5-rdzeniowe GPU. Wydajność ma być zbliżona do Apple M1.

Jeśli chodzi o pamięć, to do dyspozycji dostajemy 8 GB RAM. Nie jest to dużo, jednak do podstawowej pracy biurowej, czy prostej obróbki grafiki powinno wystarczyć. Montowanie filmów w Full HD również powinno być przyjemne. Jeśli chodzi o pamięć, to mamy dwa warianty: 256 GB za tytułowe 2999 zł, oraz 512 GB za 3499 zł. Warto dodać, że tylko ten drugi ma Touch ID na klawiaturze.

Niezwykle atrakcyjnie wypada natomiast ekran. Jest to 13-calowy panel Liquid Retina o rozdzielczości 2408 × 1506 pikseli, z pokryciem palety sRGB, oraz jasnością 500 nitów. W cenie do 3000 zł jest to najlepszy ekran laptopowy na rynku.

Nie zawodzi także konstrukcja. Laptop został wykonany z aluminium. Do wyboru mamy natomiast bogatą paletę kolorów, która obejmuje srebrny, indygo, delikatny róż i cytrusowożółty, który wygląda wręcz fenomenalnie. Producent wyposażył go w dwa złącza USB-C, z czego obydwa moga ładować laptopa, a jeden oferuje wyjście Display Port. Po drugiej stronie znalazł się Jack 3.5 mm. Niestety, zabrakło MagSafe do ładowania. Jednak trzeba patrzeć na niego przez pryzmat niskiej ceny.

Jeśli chodzi o baterię, to ta ma oferować do 16 godzin oglądania filmów, lub do 11 godzin przeglądania internetu. Jest więc słabiej, niż w MacBookach Air, ale wciąż bardzo dobrze i na pełny dzień pracy można z nim liczyć. Zwłaszcza że zachęcają do tego niewielkie wymiary wynoszące 1,27 × 29,75 × 20,64 cm, czyli odrobinę mniej, niż MacBook Air i przy wadze wynoszącej 1,23 kg.