Co się dzieje z nieodebraną kaucją? Polacy pytają, Ministerstwo odpowiada

System kaucyjny. Na czym polega?

Jak czytamy na stronie rządowej, to mechanizm, w ramach którego konsumenci przy zakupie towarów w opakowaniach objętych systemem ponoszą dodatkową opłatę, czyli kaucję. Opłata ta zostaje zwrócona w momencie oddania opakowania czy też pustej butelki w punkcie zbiórki. W Polsce został on uruchomiony w październiku 2025 roku i wciąż wzbudza wiele emocji.

My dostajemy zwrot kasy, a problem "jednorazówek" znika

Objęte są nim opakowania jednorazowego użytku na napoje z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe (do 1 litra) oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Na takich opakowaniach muszą znaleźć się specjalne oznakowania określające przynależność do systemu.

Ile wynosi kaucja?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra, kaucja wynosi 50 groszy za butelki PET i puszki metalowe, oraz 1 zł za butelki szklane. I co warto wiedzieć, nie musimy wcale posiadać paragonu, aby zwrócić opakowanie w punkcie zbiórki.

Co się dzieje z pieniędzmi, których nie odbierzemy?

Wiele osób może w tym momencie pomyśleć sobie, że zostanie ona przeznaczona na jakiś szczytny cel. Na pomoc potrzebującym, albo na cele charytatywne. Nic z tych rzeczy. Nie odbierając kaucji, wcale nie przyczyniamy się do robienia dobra, ani nie przeznaczamy pieniędzy na finansowanie żadnych instytucji. Sprawa jest prosta. Nieodebrane pieniądze to jedynie zastrzyk gotówki dla samego operatora.

Nieodebrana kaucja trafi do operatora systemu i będzie przeznaczona na finansowanie systemu. ucina spekulacje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zgodnie z ustawą, wszystkie te pieniądze z nieodebranych kaucji pozostają do dyspozycji operatora systemu. Środki te powinny zatem iść na rozwój infrastruktury logistycznej, transportowej, a także na kampanie edukacyjne skierowane do konsumentów.