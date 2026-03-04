Co się dzieje z nieodebraną kaucją? Polacy pytają, Ministerstwo odpowiada
System kaucyjny, jak to zwykle w przypadku nowego systemu bywa, rodzi wiele pytań. W związku z tym, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zebrało na stronie najczęstsze pytania, jakie zadają w tej kwestii Polacy. I co najważniejsze, żadnego z nich nie zostawia bez odpowiedzi.
System kaucyjny. Na czym polega?
Jak czytamy na stronie rządowej, to mechanizm, w ramach którego konsumenci przy zakupie towarów w opakowaniach objętych systemem ponoszą dodatkową opłatę, czyli kaucję. Opłata ta zostaje zwrócona w momencie oddania opakowania czy też pustej butelki w punkcie zbiórki. W Polsce został on uruchomiony w październiku 2025 roku i wciąż wzbudza wiele emocji.
My dostajemy zwrot kasy, a problem "jednorazówek" znika
Objęte są nim opakowania jednorazowego użytku na napoje z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe (do 1 litra) oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Na takich opakowaniach muszą znaleźć się specjalne oznakowania określające przynależność do systemu.
Ile wynosi kaucja?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra, kaucja wynosi 50 groszy za butelki PET i puszki metalowe, oraz 1 zł za butelki szklane. I co warto wiedzieć, nie musimy wcale posiadać paragonu, aby zwrócić opakowanie w punkcie zbiórki.
Co się dzieje z pieniędzmi, których nie odbierzemy?
Wiele osób może w tym momencie pomyśleć sobie, że zostanie ona przeznaczona na jakiś szczytny cel. Na pomoc potrzebującym, albo na cele charytatywne. Nic z tych rzeczy. Nie odbierając kaucji, wcale nie przyczyniamy się do robienia dobra, ani nie przeznaczamy pieniędzy na finansowanie żadnych instytucji. Sprawa jest prosta. Nieodebrane pieniądze to jedynie zastrzyk gotówki dla samego operatora.
Nieodebrana kaucja trafi do operatora systemu i będzie przeznaczona na finansowanie systemu.
Zgodnie z ustawą, wszystkie te pieniądze z nieodebranych kaucji pozostają do dyspozycji operatora systemu. Środki te powinny zatem iść na rozwój infrastruktury logistycznej, transportowej, a także na kampanie edukacyjne skierowane do konsumentów.
System taki istnieje w wielu krajach zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej. Ma go m.in. Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia oraz Niemcy. W Polsce mamy go od października 2025. W styczniu 2026 roku nastąpił koniec okresu przejściowego, który pozwalał na sprzedaż napojów bez oznakowania.