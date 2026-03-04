ING Bank Śląski sypie bonusami. Można skorzystać tylko do 8 kwietnia

ING Bank Śląski namawia do oszczędzania

Bank chce docenić najbardziej aktywnych klientów i to się chwali.

Od 3 marca oferujemy klientom indywidualnym nową odsłonę oszczędnościowych ofert specjalnych, przygotowaną z myślą o aktywnych użytkownikach. A jednocześnie dostępną dla szerokiego grona klientów. czytamy na stronie z komunikatami ING.

Mowa o ofertach "OKO Bonus na start", a specjalnie z myślą o klientach zamożnych powstała osobna wersja "OKO Bonus Max".

Ważne jest to, aby mieć świadomość, że są to oferty ograniczone czasowo. Można z nich skorzystać jedynie do 8 kwietnia 2026 roku.

"Bonus na start" w ING Banku Śląskim

To oferta dla osób, dla których aktywne oszczędzanie jest głównym celem posiadania rachunku. Bank obiecuje im:

5,5% dla kwot poniżej 400 tys. przez 3 miesiące od założenia konta (w ofercie są też wyszczególnione dokładne warunki, jakie należy spełnić: trzeba założyć konto, jeśli jeszcze się nie ma, zalogować się do aplikacji min. 3 razy oraz wykonać 15 transakcji kartą lub BLIK-iem w trakcie trwania umowy.)

4% dla kwot poniżej 400 tys. złotych przez 3 miesiące od założenia konta

0,80% dla pozostałych środków i po zakończeniu oferty.

"OKO Bonus Max" dla klientów zamożnych

5% dla nowych środków dla kwoty do 500 tys. złotych przez 3 miesiące od założenia konta (tu warunki są identyczne jak w przypadku pierwszej oferty)

4% tylko dla nowych środków dla kwoty 500 tys. zł

0,80% dla środków niestanowiących nowych środków

Podobna oferta została przygotowana dla klientów segmentu Private Banking, tylko mowa w niej jest o kwocie 1 mln.