ING Bank Śląski sypie bonusami. Można skorzystać tylko do 8 kwietnia

Klienci banków cenią sobie wysoko oferty oszczędnościowe. ING Bank Śląski doskonale zdaje sobie z tego sprawę - właśnie uruchomił nową, przygotowaną z myślą o aktywnych użytkownikach. Co więcej, tym razem oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów. O co tak dokładnie chodzi?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:41
ING Bank Śląski namawia do oszczędzania

Bank chce docenić najbardziej aktywnych klientów i to się chwali.

Od 3 marca oferujemy klientom indywidualnym nową odsłonę oszczędnościowych ofert specjalnych, przygotowaną z myślą o aktywnych użytkownikach. A jednocześnie dostępną dla szerokiego grona klientów.

czytamy na stronie z komunikatami ING.

Mowa o ofertach "OKO Bonus na start", a specjalnie z myślą o  klientach zamożnych powstała osobna wersja "OKO Bonus Max". 

Ważne jest to, aby mieć świadomość, że są to oferty ograniczone czasowo. Można z nich skorzystać jedynie do 8 kwietnia 2026 roku.

"Bonus na start" w ING Banku Śląskim

To oferta dla osób, dla których aktywne oszczędzanie jest głównym celem posiadania rachunku. Bank obiecuje im:

  • 5,5% dla kwot poniżej 400 tys. przez 3 miesiące od założenia konta (w ofercie są też wyszczególnione dokładne warunki, jakie należy spełnić: trzeba założyć konto, jeśli jeszcze się nie ma, zalogować się do aplikacji min. 3 razy oraz wykonać 15 transakcji kartą lub BLIK-iem w trakcie trwania umowy.)
  • 4% dla kwot poniżej 400 tys. złotych przez 3 miesiące od założenia konta
  • 0,80% dla pozostałych środków i po zakończeniu oferty. 

"OKO Bonus Max" dla klientów zamożnych

  • 5% dla nowych środków dla kwoty do 500 tys. złotych przez 3 miesiące od założenia konta (tu warunki są identyczne jak w przypadku pierwszej oferty)
  • 4% tylko dla nowych środków dla kwoty 500 tys. zł 
  • 0,80% dla środków niestanowiących nowych środków

Podobna oferta została przygotowana dla klientów segmentu Private Banking, tylko mowa w niej jest o kwocie 1 mln. 

Warto zapoznać się z ofertami i zabrać do oszczędzania. Wiosna, nie wiosna, zawsze jest na to dobra pora. 

