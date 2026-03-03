Aplikacje

Amerykanie masowo usuwają ChatGPT ze smartfonów. Zyskuje konkurencja

Firma OpenAI podjęła współpracę z rządem USA, co nie wyszło jej na dobre. Użytkownicy masowo kasują aplikację ChatGPT ze swoich telefonów, a zyskuje konkurencja.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 03 MAR 2026
1
Kontrakt z amerykańskim wojskiem

Firma OpenAI podpisała umowę z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję internautów. W serwisach społecznościowych rośnie ruch nawołujący do bojkotu twórców ChatGPT.

Firma badawcza Sensor Tower opublikowała najnowsze statystyki. Liczba usunięć aplikacji ChatGPT w Stanach Zjednoczonych skoczyła o 295 procent z dnia na dzień. Standardowy wskaźnik odinstalowań tego programu w ostatnich tygodniach wynosił 9 procent.

Anthropic przejmuje użytkowników

Kłopoty OpenAI pomagają rywalom. Aplikacja Claude firmy Anthropic zanotowała 37% wzrost liczby instalacji. Program błyskawicznie trafił na szczyt zestawień w sklepach mobilnych.

Anthropic prowadził wcześniej podobne rozmowy z amerykańskim Departamentem Obrony. Firma wycofała się jednak z negocjacji, obawiając się wykorzystania algorytmów do inwigilacji ludności. Zwracali też uwagę na ryzyko związane z rozwojem w pełni autonomicznej broni. Szef OpenAI Sam Altman zajął ich miejsce przy stole negocjacyjnym.

Problemy z modelem językowym

Umowa z amerykańską armią nałożyła się na wcześniejsze niezadowolenie klientów. Użytkownicy od pewnego czasu zgłaszają błędy w działaniu modelu GPT-5. Algorytmy Claude z rodzin Opus i Sonnet są stale ulepszane i stają się dla wielu naturalną alternatywą.

Mimo zmasowanych odejść, OpenAI ma bardzo silną pozycję na rynku. Z ChatGPT korzysta obecnie 900 milionów osób tygodniowo. Anthropic przyciąga do swoich usług zaledwie 30 milionów użytkowników w skali miesiąca. Różnica w skali obu przedsięwzięć jest więc nadal ogromna.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com, UkrPictures / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Sensor Tower, Android Headlines