Amerykanie masowo usuwają ChatGPT ze smartfonów. Zyskuje konkurencja

Kontrakt z amerykańskim wojskiem

Firma OpenAI podpisała umowę z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję internautów. W serwisach społecznościowych rośnie ruch nawołujący do bojkotu twórców ChatGPT.

Firma badawcza Sensor Tower opublikowała najnowsze statystyki. Liczba usunięć aplikacji ChatGPT w Stanach Zjednoczonych skoczyła o 295 procent z dnia na dzień. Standardowy wskaźnik odinstalowań tego programu w ostatnich tygodniach wynosił 9 procent.

Anthropic przejmuje użytkowników

Kłopoty OpenAI pomagają rywalom. Aplikacja Claude firmy Anthropic zanotowała 37% wzrost liczby instalacji. Program błyskawicznie trafił na szczyt zestawień w sklepach mobilnych.

Anthropic prowadził wcześniej podobne rozmowy z amerykańskim Departamentem Obrony. Firma wycofała się jednak z negocjacji, obawiając się wykorzystania algorytmów do inwigilacji ludności. Zwracali też uwagę na ryzyko związane z rozwojem w pełni autonomicznej broni. Szef OpenAI Sam Altman zajął ich miejsce przy stole negocjacyjnym.

Problemy z modelem językowym

Umowa z amerykańską armią nałożyła się na wcześniejsze niezadowolenie klientów. Użytkownicy od pewnego czasu zgłaszają błędy w działaniu modelu GPT-5. Algorytmy Claude z rodzin Opus i Sonnet są stale ulepszane i stają się dla wielu naturalną alternatywą.