Twoja apka do SMS-ów z ważnym ulepszeniem. Dziwne, że dopiero teraz

Wprowadzana przez Google nowość ma uchronić użytkowników przed przypadkową i bezpowrotną utratą ważnych konwersacji. Sam pomysł na to usprawnienie najpopularniejszej na świecie aplikacji do SMS-ów pojawił się już jesienią zeszłego roku, gdy Google ruszył z pierwszymi testami tego rozwiązania. Później zrobiło się o nim cicho, teraz jednak, jak donosi serwis Android Authority, zmierza już do naszych telefonów.

Koniec z przypadkowym usuwaniem

Obecnie w Wiadomościach Google naciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za kasowanie bezpowrotnie niszczy całą konwersację. W nowej wersji testowej aplikacji, oznaczonej numerem 20260227, standardowa akcja „Usuń” w menu i gestach została zastąpiona przenoszeniem konwersacji do nowej sekcji o nazwie „Kosz”. Taki zabieg sprawia, że bezpośrednie i natychmiastowe skasowanie czatu z poziomu głównego widoku nie będzie już możliwe.

Dostęp do skasowanych w ten sposób konwersacji można uzyskać po kliknięciu ikony profilu w prawym górnym rogu ekranu i wybraniu zakładki „Kosz”. Wewnątrz tego folderu znajdują się wygodne przyciski „Przywróć wszystkie” oraz „Usuń wszystkie”, pozwalające na szybkie, zbiorcze zarządzanie treściami. Użytkownicy mogą również długo przytrzymać wybraną pozycję na liście, aby trwale usunąć lub przywrócić tylko jeden konkretny czat.

Istnienie kosza w aplikacji do SMS-ów wydaje się czymś oczywistym i banalnym. Są kosze w Gmailu czy innych aplikacjach do poczty elektronicznej, to dlaczego nie miałoby ich być w apce do wiadomości tekstowych? Pomysł na tymczasowe przechowywanie usuwanych treści funkcjonuje z powodzeniem od lat w aplikacjach Wiadomości Samsung oraz Wiadomości Apple. Z jakichś przyczyn Google dotąd nie zdecydował się na jego wprowadzenie do swoich własnych Wiadomości.