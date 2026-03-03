Zamiast do ogrodu biegnij do Action. Ten sprzęt rozwiązuje problemy

A to dlatego, że sieć ta ma w swojej ofercie coś, co określa jako miniaturowa piła łańcuchowa. Jest to świetne rozwiązanie do podcinania grubszych gałęzi, czy wycinania krzewów. Znacznie wygodniejsze i cichsze od dużych pił spalinowych, czy sekatorów. A wszystko to za jedyne 154,99 zł.

FERM AX Power

Urządzenie to pozwala na dokonywanie cięć o głębokości do 125 mm i jest zasilane bateryjnie. Owszem, w sklepach można kupić znacznie tańsze piły tego typu. Tu jednak mamy w zestawie dołączony akumulator. Co więcej, można go naładować przy pomocy kabla USB-C. To znacznie ułatwia cały proces, zwłaszcza kiedy na naszej działce nie mamy przyłącza energii elektrycznej. Ot, wystarczy powerbank, lub ładowarka samochodowa.