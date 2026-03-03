Zamiast do ogrodu biegnij do Action. Ten sprzęt rozwiązuje problemy
Na początku tego miesiąca rozpoczęła się meteorologiczna wiosna. Wkrótce działkowicze i osoby mieszkające na wsiach ruszą do prac w ogrodach. Jednak wcześniej warto udać się do Action.
A to dlatego, że sieć ta ma w swojej ofercie coś, co określa jako miniaturowa piła łańcuchowa. Jest to świetne rozwiązanie do podcinania grubszych gałęzi, czy wycinania krzewów. Znacznie wygodniejsze i cichsze od dużych pił spalinowych, czy sekatorów. A wszystko to za jedyne 154,99 zł.
FERM AX Power
Urządzenie to pozwala na dokonywanie cięć o głębokości do 125 mm i jest zasilane bateryjnie. Owszem, w sklepach można kupić znacznie tańsze piły tego typu. Tu jednak mamy w zestawie dołączony akumulator. Co więcej, można go naładować przy pomocy kabla USB-C. To znacznie ułatwia cały proces, zwłaszcza kiedy na naszej działce nie mamy przyłącza energii elektrycznej. Ot, wystarczy powerbank, lub ładowarka samochodowa.
Oczywiście jest to raczej sprzęt dla kogoś, kto nie dysponuje całym systemem elektronarzędzi. Jeśli macie u siebie już warsztat oparty np. na narzędziach Yato lub innej firmy i dysponujecie bogatym zestawem akumulatorów, to o wiele lepszą opcją będzie zakup miniaturowej piły tego producenta. Propozycja od Action jest dobra dla osób, które nie korzystają z innych elektronarzędzi akumulatorowych.