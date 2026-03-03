Sprzęt

Oppo Find X9 Ultra opuszcza Chiny i zmierza na rynek globalny

Firma Oppo potwierdziła globalną premierę swojego topowego modelu z serii Find X9. Wersja z dopiskiem Ultra po raz pierwszy zadebiutuje oficjalnie poza Chinami.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:23
1
Nowa strategia chińskiego producenta

Przedstawiciele Oppo ogłosili rozszerzenie dostępności modelu Find X9 Ultra. Smartfon trafi na rynki globalne w późniejszych miesiącach tego roku. To zmiana w dotychczasowej strategii firmy, ponieważ poprzednie modele z serii Find X Ultra były sprzedawane wyłącznie na rynku chińskim. Producent podkreśla w ten sposób swoje długoterminowe plany związane z międzynarodowymi rynkami.

Poznaliśmy już wcześniej podstawowe warianty z tej rodziny, czyli Find X9 oraz Find X9 Pro. Firma Oppo zapowiedziała także rychłą premierę modelu Find X9s w Indiach. Ta wersja otrzyma procesor Dimensity 9500s. Teraz uwaga firmy skupia się w całości na przygotowaniach do premiery najwyższego wariantu.

Zobacz: Test Oppo Find X9. Długodystansowiec z fotograficznym zacięciem

Aparat fotograficzny Hasselblad

Najważniejszym elementem nowego urządzenia ma być zestaw aparatów. Technologia obrazowania powstała w ścisłej współpracy z inżynierami marki Hasselblad. Firma Oppo deklaruje zintegrowanie swojego najbardziej zaawansowanego systemu fotograficznego w historii. Chiński producent chwali się, że telefon został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczać jakość obrazu na poziomie profesjonalnych aparatów.

Szczegóły strategii przybliżył Elvis Zhou, dyrektor generalny Oppo Europe. Przemawiał on podczas specjalnego wydarzenia medialnego w Barcelonie. Zauważył on, że w 2026 roku wielu producentów nadużywa dopisku Ultra w nazwach swoich urządzeń. Według niego na takie określenie trzeba sobie zapracować. Model Find X9 Ultra ma wyznaczyć zupełnie nowe standardy w fotografii mobilnej.

Wkrótce dokładnie sprawdzę, jak i czy ta filozofia działa również w najnowszym flagowcu Samsunga, czyli modelu Galaxy S26 Ultra.

Zobacz: To największy przełom od czasu rysika. Samsung wraca do biznesu

Nieoficjalna specyfikacja Oppo Find X9 Ultra

Producent nie ujawnił jeszcze pełnych danych technicznych urządzenia. Nieoficjalne informacje wskazują na globalną premierę w kwietniu 2026 roku. Smartfon prawdopodobnie otrzyma dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix na tylnym panelu. Główna jednostka ma wykorzystywać sensor Sony LYT-901. Przecieki sugerują również zastosowanie peryskopowego teleobiektywu 200 Mpix z bardzo dużą matrycą 1/1,28 cala oraz drugiego teleobiektywu peryskopowego 50 Mpix z 10-krotnym zoomem optycznym.

Urządzenie będzie napędzane układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ekran smartfonu ma mieć przekątną 6.8 lub 6.9 cala. Zastosowany akumulator zaoferuje z kolei pojemność przekraczającą 7000 mAh. Szczegóły dotyczące dokładnych cen oraz dat dostępności w poszczególnych regionach poznamy w nadchodzących tygodniach.

telepolis
Źródła zdjęć: Weibo, Oppo, Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Oppo, Android Headlines, GSMArena, fonearena