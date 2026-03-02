Credit Agricole wprowadza zmiany. Ten adres przestanie działać
Banki głośno i z odpowiednim wyprzedzeniem komunikują o zmianach, jakie zachodzą w ich działaniu. Credit Agricole zakomunikował, że planuje raz na zawsze wyłączyć swój stary adres serwisu internetowego. Klienci, którzy go nadal używają, muszą przygotować się na zmianę i wykonać kilka niezbędnych kroków, aby móc korzystać z banku dalej w komforcie.
Credit Agricole wyłączy stary adres 31 marca 2026 roku
Zmiana typu, wyłączenie starego adresu internetowego, jest na tyle istotna, że bank informuje o niej w osobnym komunikacie i odpowiednio wcześniej, aby nikogo nie zaskoczyć zmianami. Jest to szczególnie istotne w dobie oszustw internetowych, kiedy oszuści podszywają się pod strony banków i czyszczą konta niczego nie podejrzewających ofiar.
31 marca 2026 wyłączymy stary adres serwisu internetowego CA24 eBank: e-bank.credit-agricole.pl. Po tej dacie do CA24 zalogujesz się tylko przy użyciu adresu: ca24.credit-agricole.pl.
Część klientów już korzysta z nowego adresu, aby logować się do serwisu transakcyjnego oraz zarządzać swoimi produktami.
Ci, którzy jeszcze go nie używają, powinni wykonać kilka kroków, aby nadal wygodnie i bezpiecznie korzystać z CA24 eBank. Co zatem należy zrobić?
Bank radzi, aby wykonać dwa proste kroki:
- Zalogować się do CA24 eBank przy użyciu nowego adresu: ca24.credit-agricole.pl. Należy wykonać tą czynność na wszystkich urządzeniach. Jeśli wystąpiłby jakiś problem, warto sprawdzić ustawienia programów antywirusowych.
- Zaktualizować adres do logowania do CA24 eBank w zakładkach przeglądarek internetowych.