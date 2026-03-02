Płatności bezgotówkowe

Credit Agricole wprowadza zmiany. Ten adres przestanie działać

Banki głośno i z odpowiednim wyprzedzeniem komunikują o zmianach, jakie zachodzą w ich działaniu. Credit Agricole zakomunikował, że planuje raz na zawsze wyłączyć swój stary adres serwisu internetowego. Klienci, którzy go nadal używają, muszą przygotować się na zmianę i wykonać kilka niezbędnych kroków, aby móc korzystać z banku dalej w komforcie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:19
0
Credit Agricole wyłączy stary adres 31 marca 2026 roku

Zmiana typu, wyłączenie starego adresu internetowego, jest na tyle istotna, że bank informuje o niej w osobnym komunikacie i odpowiednio wcześniej, aby nikogo nie zaskoczyć zmianami. Jest to szczególnie istotne w dobie oszustw internetowych, kiedy oszuści podszywają się pod strony banków i czyszczą konta niczego nie podejrzewających ofiar. 

Dalsza część tekstu pod wideo

31 marca 2026 wyłączymy stary adres serwisu internetowego CA24 eBank: e-bank.credit-agricole.pl. Po tej dacie do CA24 zalogujesz się tylko przy użyciu adresu: ca24.credit-agricole.pl.

czytamy w komunikacie bankowym. 

Część klientów już korzysta z nowego adresu, aby logować się do serwisu transakcyjnego oraz zarządzać swoimi produktami. 

Ci, którzy jeszcze go nie używają, powinni wykonać kilka kroków, aby nadal wygodnie i bezpiecznie korzystać z CA24 eBank. Co zatem należy zrobić?

Bank radzi, aby wykonać dwa proste kroki:

  1. Zalogować się do CA24 eBank przy użyciu nowego adresu: ca24.credit-agricole.pl. Należy wykonać tą czynność na wszystkich urządzeniach. Jeśli wystąpiłby jakiś problem, warto sprawdzić ustawienia programów antywirusowych. 
  2. Zaktualizować adres do logowania do CA24 eBank w zakładkach przeglądarek internetowych.

 

telepolis
banki Credit Agricole Credit Agricole nowa strona
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: credit-agricole.pl