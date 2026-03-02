Credit Agricole wprowadza zmiany. Ten adres przestanie działać

Płatności bezgotówkowe

Banki głośno i z odpowiednim wyprzedzeniem komunikują o zmianach, jakie zachodzą w ich działaniu. Credit Agricole zakomunikował, że planuje raz na zawsze wyłączyć swój stary adres serwisu internetowego. Klienci, którzy go nadal używają, muszą przygotować się na zmianę i wykonać kilka niezbędnych kroków, aby móc korzystać z banku dalej w komforcie.