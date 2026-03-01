USA atakują Iran z pomocą AI zakazanej przez Trumpa

Spór o regulamin i wojsko

Donald Trump nakazał wszystkim agencjom federalnym natychmiastowe zaprzestanie używania technologii firmy Anthropic. Decyzję ogłosił w lutym we wpisie na platformie Truth Social. Powodem są ostre spory między twórcami sztucznej inteligencji a Departamentem Wojny. Prezydent stwierdził, że firma próbowała wymusić na wojsku przestrzeganie własnego regulaminu usług zamiast amerykańskiej konstytucji.

Według Trumpa takie działania zagrażają bezpieczeństwu narodowemu. Amerykański przywódca zapowiedział wyciągnięcie surowych konsekwencji cywilnych i karnych wobec przedsiębiorstwa. Administracja rządowa ma teraz sześć miesięcy na wycofanie się z używania modeli z serii Claude. Dotyczy to w szczególności operacji wojskowych.

Atak na Iran z pomocą zakazanej AI

Kilka godzin po opublikowaniu prezydenckiego zakazu Stany Zjednoczone przeprowadziły atak lotniczy na terytorium Iranu. Raport "The Wall Street Journal" (WSJ) ujawnia przebieg tych zdarzeń. Zgodnie z opublikowanymi informacjami, operacja militarna została wsparta narzędziami AI firmy Anthropic.

Nie jest to pierwszy przypadek wykorzystania tego oprogramowania w działaniach zbrojnych USA. Wcześniej dziennikarze ustalili udział modelu Claude podczas akcji schwytania Nicolasa Maduro w Wenezueli. Usunięcie tych systemów ze struktur dowodzenia zajmie dużo czasu. Dziennikarze WSJ donoszą, że potrwa to miesiące.

Nowi partnerzy technologiczni

Departament obrony przygotowuje się do zmiany dostawców sztucznej inteligencji. Instytucja zawarła już porozumienia z innymi podmiotami na rynku. Wojskowe sieci będą teraz wykorzystywać modele językowe firm OpenAI oraz xAI.