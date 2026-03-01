Bezpieczeństwo

USA atakują Iran z pomocą AI zakazanej przez Trumpa

Prezydent USA nakazał agencjom federalnym porzucenie oprogramowania firmy Anthropic. Mimo tego zakazu wojsko wykorzystało te systemy do przeprowadzenia uderzenia na Iran.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 01 MAR 2026
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
USA atakują Iran z pomocą AI zakazanej przez Trumpa

Spór o regulamin i wojsko

Donald Trump nakazał wszystkim agencjom federalnym natychmiastowe zaprzestanie używania technologii firmy Anthropic. Decyzję ogłosił w lutym we wpisie na platformie Truth Social. Powodem są ostre spory między twórcami sztucznej inteligencji a Departamentem Wojny. Prezydent stwierdził, że firma próbowała wymusić na wojsku przestrzeganie własnego regulaminu usług zamiast amerykańskiej konstytucji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według Trumpa takie działania zagrażają bezpieczeństwu narodowemu. Amerykański przywódca zapowiedział wyciągnięcie surowych konsekwencji cywilnych i karnych wobec przedsiębiorstwa. Administracja rządowa ma teraz sześć miesięcy na wycofanie się z używania modeli z serii Claude. Dotyczy to w szczególności operacji wojskowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Czarny 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Czarny 2x eSIM
0 zł
3749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3749.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Różowy
0 zł
4149 zł - najniższa cena
Kup teraz 4149 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 1TB 6.1" 120Hz Tytan biały (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 1TB 6.1" 120Hz Tytan biały (CPO)
0 zł
5399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5399.99 zł
Advertisement

Atak na Iran z pomocą zakazanej AI

Kilka godzin po opublikowaniu prezydenckiego zakazu Stany Zjednoczone przeprowadziły atak lotniczy na terytorium Iranu. Raport "The Wall Street Journal" (WSJ) ujawnia przebieg tych zdarzeń. Zgodnie z opublikowanymi informacjami, operacja militarna została wsparta narzędziami AI firmy Anthropic.

Nie jest to pierwszy przypadek wykorzystania tego oprogramowania w działaniach zbrojnych USA. Wcześniej dziennikarze ustalili udział modelu Claude podczas akcji schwytania Nicolasa Maduro w Wenezueli. Usunięcie tych systemów ze struktur dowodzenia zajmie dużo czasu. Dziennikarze WSJ donoszą, że potrwa to miesiące.

Nowi partnerzy technologiczni

Departament obrony przygotowuje się do zmiany dostawców sztucznej inteligencji. Instytucja zawarła już porozumienia z innymi podmiotami na rynku. Wojskowe sieci będą teraz wykorzystywać modele językowe firm OpenAI oraz xAI.

Proces przejścia na nowe systemy wkrótce się rozpocznie. Anthropic musi współpracować z rządem w tym okresie przejściowym. W przeciwnym razie prezydent grozi użyciem pełnej władzy w celu zmuszenia firmy do posłuszeństwa. Dalsze relacje biznesowe między firmą a rządem zostały trwale zakończone.

Smartfony Apple iPhone w RTV Euro AGD
Smartfony Apple iPhone w Neonet
Smartfony Apple iPhone w Media Markt
Image
telepolis
Donald Trump iran sztuczna inteligencja usa Anthropic atak na Iran
Zródła zdjęć: Lucas Parker / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Donald Trump / Truth Social, The Wall Street Journal, engadget