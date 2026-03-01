Media społecznościowe nie dla dzieci? Kolejne kroki w stronę zakazów
Na całym świecie rosną w siłę inicjatywy mające na celu ochronę dzieci przed szkodliwym wpływem mediów społecznościowych. Właśnie ustanowiono nowe prawo, które wprowadza limity w tym temacie, a ma również na celu ochronę dzieci przed niepożądanymi treściami w których wykorzystuje się ich wizerunek.
Nowe restrykcje Alaski wobec social mediów
Izba Reprezentantów Stanu Alaska uchwaliła projekt ustawy HB47. W jej ramach zostaną wprowadzone poważne restrykcje na używanie mediów społecznościowych przez dzieci – włącznie z zakazem tworzenia i dystrybuowania szkodliwych deepfake'ów z dziećmi.
Pierwotnie ustawa skupiała się jedynie na penalizacji i zakazie posiadania oraz rozpowszechniania deepfake'ów dzieci w kontekście seksualnym. Jednak ustawodawcy postanowili przy okazji wprowadzić dodatkowe zakazy w kwestii użycia social mediów.
Ostatecznie więc zaproponowano całkowity zakaz korzystania z social mediów między 22:30 a 6:30, zakaz wprowadzania "uzależniających" funkcji w aplikacjach, obowiązek weryfikacji wieku użytkowników oraz wymóg zgody rodzica dla dziecka na dołączenie do platformy społecznościowej.
Wszyscy Reprezentanci jednogłośnie uchwalili (39 za, 0 przeciw) projekt ustawy, chociaż pojawiły się głosy, że skoro ustawa ma tak szeroki zakres zmian prawnych, to powinna być konsultowana z firmami prowadzącymi platformy społecznościowe.
Projekt ustawy musi teraz przejść przez senat stanowy w Alasce oraz gubernatora stanu. Działania polityków z Alaski to kolejne inicjatywy po wielu podobnych ustawach w innych stanach, począwszy od Utah.