Media społecznościowe nie dla dzieci? Kolejne kroki w stronę zakazów

Na całym świecie rosną w siłę inicjatywy mające na celu ochronę dzieci przed szkodliwym wpływem mediów społecznościowych. Właśnie ustanowiono nowe prawo, które wprowadza limity w tym temacie, a ma również na celu ochronę dzieci przed niepożądanymi treściami w których wykorzystuje się ich wizerunek.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
Jakub Krawczyński (KubaKraw)
Nowe restrykcje Alaski wobec social mediów

Izba Reprezentantów Stanu Alaska uchwaliła projekt ustawy HB47. W jej ramach zostaną wprowadzone poważne restrykcje na używanie mediów społecznościowych przez dzieci – włącznie z zakazem tworzenia i dystrybuowania szkodliwych deepfake'ów z dziećmi.

Pierwotnie ustawa skupiała się jedynie na penalizacji i zakazie posiadania oraz rozpowszechniania deepfake'ów dzieci w kontekście seksualnym. Jednak ustawodawcy postanowili przy okazji wprowadzić dodatkowe zakazy w kwestii użycia social mediów.

Ostatecznie więc zaproponowano całkowity zakaz korzystania z social mediów między 22:30 a 6:30, zakaz wprowadzania "uzależniających" funkcji w aplikacjach, obowiązek weryfikacji wieku użytkowników oraz wymóg zgody rodzica dla dziecka na dołączenie do platformy społecznościowej.

Wszyscy Reprezentanci jednogłośnie uchwalili (39 za, 0 przeciw) projekt ustawy, chociaż pojawiły się głosy, że skoro ustawa ma tak szeroki zakres zmian prawnych, to powinna być konsultowana z firmami prowadzącymi platformy społecznościowe.

Projekt ustawy musi teraz przejść przez senat stanowy w Alasce oraz gubernatora stanu. Działania polityków z Alaski to kolejne inicjatywy po wielu podobnych ustawach w innych stanach, począwszy od Utah.

Źródło zdjęć: tomeqs / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Engadget