Media społecznościowe nie dla dzieci? Kolejne kroki w stronę zakazów

Nowe restrykcje Alaski wobec social mediów

Izba Reprezentantów Stanu Alaska uchwaliła projekt ustawy HB47. W jej ramach zostaną wprowadzone poważne restrykcje na używanie mediów społecznościowych przez dzieci – włącznie z zakazem tworzenia i dystrybuowania szkodliwych deepfake'ów z dziećmi.

Pierwotnie ustawa skupiała się jedynie na penalizacji i zakazie posiadania oraz rozpowszechniania deepfake'ów dzieci w kontekście seksualnym. Jednak ustawodawcy postanowili przy okazji wprowadzić dodatkowe zakazy w kwestii użycia social mediów.

Ostatecznie więc zaproponowano całkowity zakaz korzystania z social mediów między 22:30 a 6:30, zakaz wprowadzania "uzależniających" funkcji w aplikacjach, obowiązek weryfikacji wieku użytkowników oraz wymóg zgody rodzica dla dziecka na dołączenie do platformy społecznościowej.

Wszyscy Reprezentanci jednogłośnie uchwalili (39 za, 0 przeciw) projekt ustawy, chociaż pojawiły się głosy, że skoro ustawa ma tak szeroki zakres zmian prawnych, to powinna być konsultowana z firmami prowadzącymi platformy społecznościowe.