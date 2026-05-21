Szalona promocja w Media Expert. VIVO X300 FE 500 zł taniej

VIVO X300 FE to jeden z ciekawszych, tegorocznych smartfonów. Ma wszystko, aby nazwać go flagowcem w całym znaczeniu tego słowa, włącznie z wydajnym układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 i świetnym aparatem fotograficznym. Teraz w Media Expert możesz skorzystać z programu odkup, aby cenę dodatkowo obniżyć o 500 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

VIVO X300 FE w promocji Media Expert

VIVO X300 FE już zadebiutował. Jeśli planowałeś kupić smartfon, to wcale mnie to nie dziwi. Już na papierze wygląda bardzo ciekawie. Producent pozwala dokupić do niego specjalny zestaw fotograficzny, w którym dostępny jest między innymi telekonwerter VIVO Zeiss Telephoto Extender Gen 2. Taki zestaw z telefonem dostępny jest właśnie w Media Expert.

Sam smartfon VIVO X300 FE dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej oraz fioletowej. Natomiast jeszcze ciekawiej prezentuje się smartfon z zestawem fotograficznym, w skład którego wchodzą: profesjonalne etui na telefon, adapter do montażu telekonwertera, telekonwerter 200 mm, ładowarka 90 W Flash Carger oraz dwie pary ochronnych pokryw na szklane elementy.

Jednak na tym promocja się nie kończy. W dostępnym w sieci Media Expert programie Odkup, możesz oddać swój stary telefon, aby uzyskać rabat w wysokości 500 zł na zakup nowego urządzenia. Jak to działa?

W pierwszej kolejności musisz zamówić smartfon VIVO X300 FE w sklepie stacjonarnym Media Expert lub na stronie internetowej mediaexpert.pl, ale z opcją płatności i odbioru w sklepie stacjonarnym. Następnie poinformuj sprzedawcę o chęci skorzystania z usługi odkupu starego smartfona. Ten zostanie wyceniony. Jeśli zaakceptujesz kwotę, to gwarantowany rabat możesz wykorzystać na zakup VIVO X300 FE. To przynajmniej 500 zł mniej za nowy i świetny telefon.

VIVO X300 FE

A co ma do zaoferowania VIVO X300 FE, że jest tak polecanym przeze mnie smartfonem? Telefon wyposażony jest w 6,31-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2460 × 1216 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i jasności nawet 5000 nitów. Za wydajność odpowiada topowy na ten moment 8-rdzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 o taktowaniu 3,8 GHz. Jest on wspierany przez 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB szybkiej pamięci UFS 4.1. Jakby tego było mało, to ma baterię o pojemności aż 6500 mAh, którą dodatkowo można ładować z mocą 90 W (przewodowo) lub 40 W (indukcyjnie). To gwarancja nie tylko długiej pracy z dala od ładowarki, ale też szybkiego uzupełnienia energii w ogniwach.

VIVO od dawna plasuje się też w czołówce pod względem możliwości fotograficznych swoich smartfonów. Nie inaczej jest w przypadku modelu X300 FE. Z przodu jest on wyposażony w kamerę selfie o rozdzielczości 50 Mpix. Natomiast z tyłu mamy główną jednostkę również o rozdzielczości 50 Mpix, ale z jasną przysłoną f/1.6 i optyczną stabilizacją obrazu. Do dyspozycji jest też teleobiektyw 50 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym i optyczną stabilizacją, a także szeroki kąt 8 Mpix. Taki zestaw gwarantuje świetne zdjęcia niemal w każdych warunkach. Do tego smartfon powinien cechować się dużą wytrzymałością, o czym świadczy odporność na wodę i kurz zgodną z normami IP68 oraz IP69.

Promocja na VIVO X300 FE obowiązuje w Media Expert do 31 maja 2026 roku. Regulamin akcji dostępny jest na stronie sklepu.