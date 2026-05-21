Polska pierwsza na świecie. Cellnex wdraża nową technologię Ericssona

Nowe radiolinie pasma E-band w Polsce

Grupa Cellnex to znany operator infrastruktury telekomunikacyjnej. Firma została pierwszym na świecie klientem przedsiębiorstwa Ericsson, który wdraża radiolinię mikrofalową MINI-LINK 6356. Urządzenia te charakteryzują się wysoką wydajnością i pracują w zaawansowanym paśmie E-band.

Nowy sprzęt odpowiada za ważne zadania w infrastrukturze. Zapewnia on transmisję danych w sieci backhaul. Rozwiązanie gwarantuje wysoką przepustowość oraz większy zasięg działania. Inżynierowie zadbali także o wyższą efektywność energetyczną urządzeń.

Pierwsze wdrożenie modelu MINI-LINK 6356 zrealizowano w Polsce. Instalacja nastąpiła w ramach modernizacji sieci dostępowej RAN. Prace te prowadzi obecnie Cellnex Poland. Operator planuje już kolejne kroki. Zamierza wdrożyć nową technologię na innych rynkach swojej działalności.

Automatyzacja sieci przy pomocy sztucznej inteligencji

Współpraca obu firm obejmuje również inne nowoczesne rozwiązania. Cellnex realizuje kompleksowe wdrożenie systemu Ericsson Transport Automation Controller. Jest to narzędzie stworzone dla transmisji mikrofalowej.

Oprogramowanie daje zupełnie nowe możliwości nadzoru. Pozwala na dokładną analizę danych w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje do tego automatyzację opartą na sztucznej inteligencji (AI). Dzięki temu zarządzanie siecią staje się bardziej inteligentne.

Operator może sprawniej kontrolować ruch w infrastrukturze. Nowy system ułatwia codzienne zarządzanie przesyłem danych. Ułatwia to obsługę ruchu generowanego przez użytkowników.

Umowa wdrożeniowa z firmą Ericsson umacnia pozycję Cellnex jako jednego z czołowych europejskich integratorów technologii 5G oraz tworzy podstawy dla rozwoju zaawansowanych usług dla operatorów mobilnych. Dzięki zwiększeniu zasięgu i pokrycia sieci backhaul dla stacji bazowych otwiera również nowe możliwości biznesowe w europejskim ekosystemie telekomunikacyjnym. powiedział Sergio Tortola, Chief Technology Officer w Cellnex Group

To pierwsze na świecie wdrożenie wzmacnia i rozwija współpracę firmy Ericsson z Cellnex Group oraz Cellnex Poland. Wysokowydajne radiolinie MINI-LINK 6356 pracujące w paśmie E-band, wspierane przez mechanizmy nadzoru i automatyzacji oparte na AI, zostały już wdrożone w sieci operatora. Rozwiązanie zapewnia firmie Cellnex światowej klasy technologię mikrofalową, zwiększającą zasięg i przepustowość sieci backhaul oraz wspierającą modernizację sieci RAN. dodał Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce