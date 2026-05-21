MOVA atakuje nowościami. Od odkurzaczy po drukarki 3D i ekspresy do kawy

Dynamiczne wzrosty na polskim rynku

MOVA jest obecna w Polsce od niemal dwóch lat i pochwaliła się sporymi sukcesami sprzedażowymi. Według przekazanych danych wolumen sprzedaży urządzeń tej marki zaliczył ogromny skok – z poziomu 97,8% do 156,5%. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wartości sprzedaży, która wzrosła z początkowych 110,2% do 178,2%. Producent podkreśla, że te wyniki to między innymi zasługa rosnącego zaangażowania społeczności oraz mocnej pozycji w mediach.

Odkurzacze automatyczne o ekstremalnej mocy ssania

Głównym punktem pokazu były nowe flagowe roboty sprzątające. Model V70 Ultra Complete wyróżnia się bezworkowym pojemnikiem na kurz EcoCyclone i potężną siłą ssania na poziomie aż 42 000 Pa. Za poruszanie się po domu odpowiada sztuczna inteligencja, która potrafi rozpoznać ponad 300 rodzajów przeszkód. Odkurzacz wspiera też technologia adaptacyjna MaxiReachX, której zadaniem jest precyzyjne docieranie do krawędzi.

Druga nowość w tej kategorii, Z70 Ultra Roller Complete, stawia na zaawansowane mopowanie. Sprzęt dysponuje ssaniem o mocy 36 000 Pa i korzysta z technologii HydroForce 2.0. Nakładka mopująca (wyposażona we wskaźnik aktywnego odświeżania włókien) obraca się z prędkością 800 obrotów na minutę.

Z myślą o dywanach zastosowano system AutoShield, chroniący je przed wilgocią. Urządzenie korzysta z systemu nawigacyjnego FlexScope oraz technologii StepMaster 2.0 do pokonywania wysokich progów. Istotną nowością jest też stacja bazowa, która czyści i odtłuszcza nakładki mopujące wodą podgrzaną do temperatury 100°C.

Pionowe czyszczenie parą

Ofertę sprzętu sprzątającego uzupełniają nowe odkurzacze pionowe. Pierwszy z nich, X5 Pro Steam, napędzany jest 350-watowym silnikiem bezszczotkowym generującym 25 000 Pa podciśnienia. Urządzenie potrafi sterylizować powierzchnie parą wodną w temperaturze 200°C oraz punktowo spryskiwać trudne zabrudzenia gorącą wodą o temperaturze 90°C. Baza urządzenia w tej samej temperaturze myje szczotkę, a następnie cicho ją suszy.

Dla osób szukających czegoś lżejszego przygotowano model Z200 z ręczną stacją bazową. Odkurzacz oferuje 180 AW mocy i został wyposażony w duży worek na kurz o pojemności 1,2 litra, co pozwala na rzadsze opróżnianie. Dzięki zastosowaniu podwójnej szczotki sprzęt ma skutecznie radzić sobie z sierścią zwierząt i długimi włosami bez ich plątania.

Nie tylko sprzątanie – druk 3D i kawa

Zaskoczeniem podczas wydarzenia było wyjście marki poza segment utrzymania czystości. MOVA zaprezentowała innowacyjną drukarkę 3D Palette 300. Według deklaracji producenta to pierwsze na świecie tego typu urządzenie z aż 12 wbudowanymi dyszami. Pozwala to na drukowanie projektów z wykorzystaniem 36 kolorów i 12 różnych materiałów w trakcie jednego procesu. Sprzęt naszpikowany jest elektroniką – za precyzję odpowiada 50 sensorów i 4 wbudowane kamery.

Ostatnią z nowości jest ciśnieniowy ekspres do kawy F20 Pro. Wyposażono go w precyzyjną kontrolę temperatury (PID), innowacyjny rdzeń ekstrakcyjny oraz technologię preinfuzji. Przygotowanie kawy o jakości baristycznej ma odbywać się za pomocą jednego dotknięcia, a system potrafi zapamiętać 4 niezależne profile dla domowników.