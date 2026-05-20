Bezpieczeństwo

Patriotyczny telefon z kolejną wpadką. Twoje dane dostępne są na tacy

Urządzenie widmo od prezydenta Donalda Trumpa to istna tragikomedia. Jednak osobom, które się na nie skusiły wcale nie jest do śmiechu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:19
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Patriotyczny telefon z kolejną wpadką. Twoje dane dostępne są na tacy
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Trump Mobile wciąż nie wysłało do kupujących smartfonów T1 Phone, a już musi mierzyć się z poważnymi zarzutami dotyczącymi bezpieczeństwa. Strona internetowa pozwala bowiem na dostęp do danych osób, które złożyły zamówienia przedpremierowe. W grę wchodzą e-maile, numery telefonów i adresy. Tylko dane kart płatniczych okazały się bezpieczne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Prawie 600 tysięcy zamówień było zwykłym kłamstwem

Sprawa zaczęła się od anonimowego zgłoszenia. Osoba skontaktowała się z Coffeezillą, by poinformować iż znalazła podatność pozwalającą nie tylko składać fałszywe zamówienia, ale też przeszukiwać bazę danych. Co gorsza, firma kompletnie zignorowała wszystkie zgłoszenia na temat luki bezpieczeństwa. YouTuber przekazał, że jego własne dane znajdują się na liście. Potwierdził to również inny popularny twórca, MoistCritikal.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
0 zł
2808.03 zł - najniższa cena
Kup teraz 2808.03 zł
Smartfon REALME Note 70T 4/256GB 6.74” 90Hz Złoty
Smartfon REALME Note 70T 4/256GB 6.74” 90Hz Złoty
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
0 zł
7499 zł - najniższa cena
Kup teraz 7499 zł
Advertisement

To jednak nie koniec, bo to ujawniło również realna skalę sprzedaży patriotycznego smartfona. W bazie miało być około 10 tysięcy unikalnych klientów i około 30 tysięcy zamówień. Nie jest jednak jasne, czy wszystkie dotyczą samego telefonu T1 Phone, czy część z nich obejmuje również kartę SIM i plan Trump Mobile 47 Plan. To znacznie mniej niż liczba 590 tysięcy zamówień, którymi chwalono się w mediach społecznościowych.

Trump Mobile nie skomentowało publicznie tych zarzutów. Brak również komentarza do błędnej flagi na obudowie urządzenia, podwyżki cen czy opóźnionej od pół roku wysyłki, która miała "ostatecznie nastąpić" w zeszłym tygodniu, ale wciąż nikt nie dostał nawet numeru śledzenia.

Image
telepolis
Donald Trump smartfon usa Stany Zjednoczone luka bezpieczeństwa Trump Mobile Trump T1 Phone
Źródła zdjęć: Trump Mobile
Źródła tekstu: Coffeezilla, Oprac. własne