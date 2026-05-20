Aplikacje

Google Play z ważną zmianą. Nareszcie przestanie Cię wkurzać

Szukanie aplikacji w Google Play, kiedy wiemy dokładnie, jak się ona nazywa to po prostu wpisanie jej nazwy i pobranie na urządzenie. Kiedy jednak wiemy, co ma robić, ale nie wiemy, jak się nazywa, to robi się nieco trudniej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:56
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google Play z ważną zmianą. Nareszcie przestanie Cię wkurzać
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

I przez nieco trudniej mam na myśli grzebanie patykiem w szambie z nadzieją, że wyłowimy świeże i pachnące owoce. I nie ani trochę nie przesadzam. Albo aplikacja ma masę reklam i nie do końca robi to, do czego jest przeznaczona. Albo robi to, co ma robić, niby jest za darmo, ale oczywiście, żeby z niej skorzystać, konieczna jest subskrypcja na małą fortunkę płaconą każdego miesiąca, a efekty jej pracy są... mierne. Ot, sklep z aplikacjami od Google zalały tony scamu. Zresztą nie tylko Google. W App Store jest dokładnie tak samo. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Google Play z AI, której warto dać szanse

I tu do akcji ma wejść AI od Google. Czyli takie, które znajdzie nam najlepszą aplikację nie po frazach kluczowych, a po jej opisie. Dodatkowo ma pojawić się także funkcja Play Shorts, która wyświetli realne działanie aplikacji przed jej instalacją. Google bierze się także za kasowanie opinii wystawionych przez boty.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Czarny
0 zł
3049 zł - najniższa cena
Kup teraz 3049 zł
Smartfon BLACKVIEW BL8800 Pro 5G 8/128GB 6.58" Thermal Czarny
Smartfon BLACKVIEW BL8800 Pro 5G 8/128GB 6.58" Thermal Czarny
0 zł
1599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599.99 zł
Smartfon XIAOMI 17 Ultra 5G 16/512GB 6.9" 120Hz Biały
Smartfon XIAOMI 17 Ultra 5G 16/512GB 6.9" 120Hz Biały
0 zł
6299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299.99 zł
Advertisement
Tak, to jest piec do pizzy Pizza też koi nerwy

Krótko mówiąc, Google Play ma przestać być śmietnikiem i znów stać się miejscem, gdzie znajdziemy potrzebne nam oprogramowanie. Mam nadzieję, że całość będzie działa tak, jak Google to przedstawia i nie będzie wpadek z promowaniem miernej jakości apek. A także, że Apple dość szybko skopiuje funkcjonalność również u siebie. 

Image
telepolis
Android Google Play
Źródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena