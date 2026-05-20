Google Play z ważną zmianą. Nareszcie przestanie Cię wkurzać
Szukanie aplikacji w Google Play, kiedy wiemy dokładnie, jak się ona nazywa to po prostu wpisanie jej nazwy i pobranie na urządzenie. Kiedy jednak wiemy, co ma robić, ale nie wiemy, jak się nazywa, to robi się nieco trudniej.
I przez nieco trudniej mam na myśli grzebanie patykiem w szambie z nadzieją, że wyłowimy świeże i pachnące owoce. I nie ani trochę nie przesadzam. Albo aplikacja ma masę reklam i nie do końca robi to, do czego jest przeznaczona. Albo robi to, co ma robić, niby jest za darmo, ale oczywiście, żeby z niej skorzystać, konieczna jest subskrypcja na małą fortunkę płaconą każdego miesiąca, a efekty jej pracy są... mierne. Ot, sklep z aplikacjami od Google zalały tony scamu. Zresztą nie tylko Google. W App Store jest dokładnie tak samo.
Google Play z AI, której warto dać szanse
I tu do akcji ma wejść AI od Google. Czyli takie, które znajdzie nam najlepszą aplikację nie po frazach kluczowych, a po jej opisie. Dodatkowo ma pojawić się także funkcja Play Shorts, która wyświetli realne działanie aplikacji przed jej instalacją. Google bierze się także za kasowanie opinii wystawionych przez boty.
Krótko mówiąc, Google Play ma przestać być śmietnikiem i znów stać się miejscem, gdzie znajdziemy potrzebne nam oprogramowanie. Mam nadzieję, że całość będzie działa tak, jak Google to przedstawia i nie będzie wpadek z promowaniem miernej jakości apek. A także, że Apple dość szybko skopiuje funkcjonalność również u siebie.