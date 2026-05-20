Aplikacje

Pizza Hut pozwana na 100 milionów dolarów. Wszystko z powodu ich AI

Chaac Pizza Northeast pozwało Pizza Hut za to, że jej AI przyniosło firmie gigantyczne straty. Mimo problemów musieli z niego korzystać. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:17
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pizza Hut pozwana na 100 milionów dolarów. Wszystko z powodu ich AI
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Wprowadzanie AI w miejsca pracy nie zawsze jest dobrym pomysłem. I mamy tu bardzo wyraźny przykład, gdzie zawiodło po całej linii. Jednak po kolei: Chaac Pizza Northeast jest franczyzobiorcą Pizza Hut, który działa w USA. Firma od pewnego czasu została zmuszona do korzystania z AI Dragontail, które informuje o zamówieniach, oraz ich gotowości zarówno same pizzerie, jak i dostawców, którzy z kolei pochodzili z Doordash. Wcześniej za komunikację między nimi odpowiadał człowiek, teraz robi to nazbyt szczery automat.

Dalsza część tekstu pod wideo
Piec do pizzy w promocji Nie ma nawet śladu AI

Gigantyczny pozew za zbyt szczerą AI

Co AI robiło źle? Właściwie to nic. Komunikacja była sprawna i niezwykle szczegółowa. Zbyt szczegółowa... Otóż menadżer jedyne, co zdradzał dostawcy to adres, pod który dany placuszek ma trafić. AI informowało dostawców natomiast o tym, czy klient wpłacił cyfrowy napiwek, czy nie, czy płatność odbywa się gotówką, oraz czy w danej lokalizacji są też inne zamówienia. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Piec do pizzy KOLER Bene Voltera 2140W (450 stopni)
Piec do pizzy KOLER Bene Voltera 2140W (450 stopni)
0 zł
2149 zł - najniższa cena
Kup teraz 2149 zł
Piec do pizzy G3FERRARI G10006 1200W średnica 33.5 cm Żółty
Piec do pizzy G3FERRARI G10006 1200W średnica 33.5 cm Żółty
-40 zł
399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 359.99 zł
Piec do pizzy NINJA OO101EU 2400W 30 cm
Piec do pizzy NINJA OO101EU 2400W 30 cm
-200 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299.99 zł
Advertisement

Jak nietrudno się domyślić, zewnętrzni dostawcy nie chcieli za bardzo jeździć w miejsca bez napiwków / z niskimi napiwkami, oraz preferowali płatność gotówką, gdzie są największe szanse na usłyszenie najpiękniejszych słów, czyli: reszty nie trzeba. Efekt? Średni czas dostaw, zamiast spaść, to wzrósł z poniżej 30 minut do ponad 45 minut. 

Klient głodny to klient zły. I często taki, który pójdzie do lepiej ogarniętej konkurencji. Zwłaszcza że pizze, które były odbierane z opóźnieniem albo przestygły, albo spędziły w piecu za dużo czasu i przysychały. Zdaniem Chaac Pizza Northeast konieczność korzystania z Dragontail spowodowała znaczny spadek obrotów, który firma wycenia na rzeczone 100 milionów dolarów. Sprawa o odszkodowanie trafiła do sądu.

Wniosek jest prosty: AI, jeśli pracuje zbyt dobrze, to jest to bardzo niedobrze, oraz biznes gastronomiczny w USA opiera się na wyzyskiwaniu dostawców, którzy żyją nadzieją na napiwek, ale pizzerie ukrywają przed nimi prawdę odnośnie do tego, czy mogą w ogóle na jakiś liczyć. 

Image
telepolis
AI Pizza Hut Pozew AI
Źródła zdjęć: Alex_Karlssonn / shutterstock
Źródła tekstu: Tomshardware