Wear OS 7 już jest. Oto, co zmieniło się w naszych zegarkach

A właściwie to Waszych zegarków, bo ja korzystam z HarmonyOS na sprzęcie od Huaweia, ale raczej wiecie, o co mi chodzi. Zacznijmy więc od początku: Wear OS 7 bazuje na Androidzie 17, co jest dość łatwe do zapamiętania, po wystarczy przekreślić jedynkę z przodu. Wybrani twórcy aplikacji już teraz otrzymali emulator Wear OS 7 Canary, który jako beta trafi do szerszej publiczności jeszcze w tym roku.

Wear OS 7 niesie wiele zmian

No dobrze, tu znów wtrącę lekką prywatę: dlaczego nie mam zegarka z WearOS? Pomijając fakt, że mam iPhone? Z powodu baterii. Zegarek Huaweia kupiłem jeszcze w czasach, kiedy korzystałem z Androida. Nadchodzący Wear OS 7 ma poprawić ten aspekt. Mowa tu o pracy dłuższej o 10%. I chociaż to wydaje się niewiele, to w skali dnia mówimy o 2,4 godzinach, co już jest dobrym wynikiem jak na zegarek.

Kolejna nowość ma trafić jedynie do debiutujących z Wear OS 7 urządzeń. Mowa tu o Gemini Intelligence, czyli asystentowi AI na naszym nadgarstku. Ten dzięki AppFunctions będzie mógł realizować działania w aplikacjach zewnętrznych. Oczywiście warto pamiętać, że ten będzie działał z wykorzystaniem chmury. Możliwe jednak, że Google nas zaskoczy i pewna ograniczona funkcjonalność zadziała też offline.