AMD się ugięło. Posiadacze starszych Radeonów będą zadowoleni

Czerwoni poszli śladami Zielonych, pozwalając użytkownikom starszych komputerów skorzystać z dobrodziejstw znanych z najnowszych kart.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:33
Po miesiącach błagań przez tysiące graczy z całego świata, AMD wreszcie postanowiło udostępnić swoją najnowszą technologię upscalingu dla poprzednich generacji. FSR 4.1, kojarzona do tej pory z najnowszymi układami Radeon RX 9000, trafi również na starsze GPU. W pierwszej kolejności skorzystają z niej użytkownicy kart na architekturze RDNA 3.

Posiadacze Radeonów RX 6000 poczekają do przyszłego roku

Wsparcie dla Radeonów RX 7000 ma pojawić się w lipcu. AMD zapowiada, że FSR 4.1 będzie działać w ponad 300 grach. Pozwoli to na zwiększenie FPS i/lub poprawę wyświetlanego obrazu bez kupowania nowej karty graficznej, co jest szczególnie ważne przy aktualnych cenach w sklepach.

AMD deklaruje, że RDNA 3 otrzyma ten sam model, który działa na RDNA 4. Różnice pojawiają się jednak po stronie sprzętowej. Nowsze układy obsługują obliczenia FP8 oraz INT8, a starsze tylko INT8. To oznaczało konieczność dodatkowej optymalizacji i przeniesienia algorytmu uczenia maszynowego na inny format danych.

Czerwoni potwierdzają również prace nad wersją dla rodziny RDNA 2, czyli m.in. serii Radeon RX 6000 i wielu APU. W tym przypadku gracze będą musieli poczekać dłużej, ponieważ premierę zaplanowano dopiero na początek 2027 roku. Można zakładać, że port na jeszcze starszą architekturę wymaga głębszych zmian i bardziej agresywnej optymalizacji.

