AMD się ugięło. Posiadacze starszych Radeonów będą zadowoleni

Po miesiącach błagań przez tysiące graczy z całego świata, AMD wreszcie postanowiło udostępnić swoją najnowszą technologię upscalingu dla poprzednich generacji. FSR 4.1, kojarzona do tej pory z najnowszymi układami Radeon RX 9000, trafi również na starsze GPU. W pierwszej kolejności skorzystają z niej użytkownicy kart na architekturze RDNA 3.

Posiadacze Radeonów RX 6000 poczekają do przyszłego roku

Wsparcie dla Radeonów RX 7000 ma pojawić się w lipcu. AMD zapowiada, że FSR 4.1 będzie działać w ponad 300 grach. Pozwoli to na zwiększenie FPS i/lub poprawę wyświetlanego obrazu bez kupowania nowej karty graficznej, co jest szczególnie ważne przy aktualnych cenach w sklepach.

AMD deklaruje, że RDNA 3 otrzyma ten sam model, który działa na RDNA 4. Różnice pojawiają się jednak po stronie sprzętowej. Nowsze układy obsługują obliczenia FP8 oraz INT8, a starsze tylko INT8. To oznaczało konieczność dodatkowej optymalizacji i przeniesienia algorytmu uczenia maszynowego na inny format danych.