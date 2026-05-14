Google zabiera darmowe miejsce i stawia warunek

Mniej miejsca na start

Standardowo każde nowe konto Gmail oferuje 15 GB bezpłatnego miejsca w chmurze. Taka pojemność jest zazwyczaj wystarczająca dla większości osób, które odpowiednio zarządzają swoimi plikami. Przestrzeń ta jest współdzielona między pocztę, Zdjęcia Google i usługę Dysk.

Wygląda jednak na to, że firma z Mountain View planuje zmiany w tym zakresie. Serwis Piunikaweb dotarł do informacji opublikowanych przez użytkownika portalu Reddit o pseudonimie sungusungu, który udostępnił zrzut ekranu z nowym komunikatem systemowym. Wynika z niego, że na start jego nowe konto otrzymało zaledwie 5 GB darmowej przestrzeni do wykorzystania.

System pozwala jednak na powrót do wcześniejszego limitu. Z udostępnionej grafiki dowiadujemy się, że użytkownik może odblokować pełne 15 GB. Wymaga to jednak podania numeru telefonu i przypisania go do zakładanego konta Gmail. Komunikat Google'a tłumaczy ten krok procedurą weryfikacji. Gigant chce mieć pewność, że dodatkowe miejsce w chmurze jest przyznawane tylko raz jednej osobie.

Ochrona przed spamem czy zbieranie danych?

Społeczność internetowa szybko zareagowała na te doniesienia. Część osób uważa, że to kolejny sposób korporacji na pozyskiwanie danych o swoich użytkownikach. Inni internauci zwracają z kolei uwagę, że taki wymóg weryfikacji może pomóc w walce ze spamem i zjawiskiem masowego tworzenia fałszywych profili.

Redakcja serwisu Android Authority spróbowała samodzielnie założyć nowe konto, aby sprawdzić te informacje w praktyce. W ich przypadku system Google w ogóle nie pozwolił na dokończenie procesu rejestracji bez wcześniejszego podania numeru telefonu. Wykonałem podobny test z takim samym skutkiem. Z kolei na ich starszym koncie pocztowym, które nigdy nie miało powiązanego numeru, dotychczasowy limit 15 GB nadal obowiązuje bez żadnych modyfikacji.