20 zł w Action i masz święty spokój. Będziesz korzystał aż do jesieni

Za jedyne 19,99 zł znajdziecie tam ładowaną z USB-C lampę na owady. A raczej przeciwko owadom. Wiecie, świeci się światło, które przyciągnie te latające upierdlistwa, a następnie spirala elektryczna wewnątrz je usmaży. I tak przez bite 6 godzin po naładowaniu baterii do pełna.

Lampka na owady z Action

Już wcześniej mnie zainteresowała, więc zrobiłem jej zdjęcie. No ale nie była w promocji, a takich rzeczy w Action to ja nie tykam

Lampkę można postawić przy grillu lub nawet powiesić w namiocie. Ewentualnie przy otwartym oknie, aby mieć pewność, że po drodze do nas komar znajdzie coś ciekawszego na samym wlocie.