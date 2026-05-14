20 zł w Action i masz święty spokój. Będziesz korzystał aż do jesieni
Kojarzycie komary? Te małe, wredne, głośnie owady, które nie tylko piją naszą krew, ale i zostawiają po sobie swędzące bąble? Oczywiście, że tak. Na szczęście w Action jest coś, co pomoże nam się z nimi uporać. I to niedrogo, bo w promocji. Wkładajcie więc buty do biegania i... biegnijcie do sklepu.
Za jedyne 19,99 zł znajdziecie tam ładowaną z USB-C lampę na owady. A raczej przeciwko owadom. Wiecie, świeci się światło, które przyciągnie te latające upierdlistwa, a następnie spirala elektryczna wewnątrz je usmaży. I tak przez bite 6 godzin po naładowaniu baterii do pełna.
Lampka na owady z Action
Lampkę można postawić przy grillu lub nawet powiesić w namiocie. Ewentualnie przy otwartym oknie, aby mieć pewność, że po drodze do nas komar znajdzie coś ciekawszego na samym wlocie.
Tym samym przynajmniej częściowo rozwiążemy największy problem każdego grilla, czy letniej posiadówki — zwłaszcza posiadówki nad wodą. I to za niecałe dwie dychy. Mnie to przekonuje i po pracy zahaczę o Action. Chociaż bez biegania, bo jestem leniwą kluchą, ale mam nadzieję, że zdążę tam, zanim wszystko wykupicie.