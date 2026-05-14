Bezpieczeństwo

Łapią na "pocztę głosową". Jeden ruch i mają nas w garści

Policja ze Szczecina wydała ostrzeżenie przed nowym typem oszustwa. Okazuje się, że przestępcy zaczęli wykorzystywać wiadomości SMS z nagraną wiadomością głosową. Wszystko po to, aby skutecznie pozbawić nas pieniędzy. Oto, czego się wystrzegać.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:58
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Łapią na "pocztę głosową". Jeden ruch i mają nas w garści
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Wiadomość głosowa brzmi dość neutralnie

Oszuści rozsyłają wiadomości SMS do losowo wybranych osób. W wiadomości zawarta jest informacja o czekającej wiadomości głosowej. W treści SMS-a znajduje się numer telefonu, w który trzeba kliknąć, aby taką czekająca na nas wiadomość odsłuchać. Komunikaty tego typu mają to do siebie, że wyglądają bardzo neutralnie, a przez to wiarygodnie. Przypominają do złudzenia automatyczne powiadomienia od operatorów telefonicznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszuści liczą na ciekawość oraz pośpiech odbiorcy.

informuje policja. 

Okazuje się, że po wybraniu połączenia z podanym numerem, użytkownik może być połączony z numerem zagranicznym, generującym wysokie opłaty. W wielu przypadkach, rozmowa jest celowo przedłużana przez automatyczne komunikaty lub muzykę. Wszystko po to, aby zwiększyć naliczaną opłatę do maksimum. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
0 zł
4999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Biały SM-S948
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Biały SM-S948
0 zł
6439 zł - najniższa cena
Kup teraz 6439 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Biały SM-S948
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Biały SM-S948
0 zł
5869 zł - najniższa cena
Kup teraz 5869 zł
Advertisement

Policja przypomina, aby nie oddzwaniać na podane w wiadomości SMS, nieznane numery. W wielu przypadkach, tego typu ciekawość, może nas słono kosztować. Szczególną uwagę należy zwracać na numery zagraniczne oraz nietypowe ciągi cyfr. 

Jeśli jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z operatorem telefonicznym. Krótka chwila nieuwagi może sprowadzić na nas całkiem spore kłopoty. A przecież wiadomo nie od dziś, że nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z telefonu, w dużej mierze zależy od naszej czujności i ostrożności. 

Laptop HP OmniBook 5
Image
telepolis
oszustwo na numer telefonu poczta głosowa fałszywy SMS oszustwo telefoniczne sms fałszywy telefon oszustwo oszustwo telefon
Źródła zdjęć: Srdjan Randjelovic / Shutterstock
Źródła tekstu: 24kurier.pl, policja.pl