Łapią na "pocztę głosową". Jeden ruch i mają nas w garści

Wiadomość głosowa brzmi dość neutralnie

Oszuści rozsyłają wiadomości SMS do losowo wybranych osób. W wiadomości zawarta jest informacja o czekającej wiadomości głosowej. W treści SMS-a znajduje się numer telefonu, w który trzeba kliknąć, aby taką czekająca na nas wiadomość odsłuchać. Komunikaty tego typu mają to do siebie, że wyglądają bardzo neutralnie, a przez to wiarygodnie. Przypominają do złudzenia automatyczne powiadomienia od operatorów telefonicznych.

Oszuści liczą na ciekawość oraz pośpiech odbiorcy. informuje policja.

Okazuje się, że po wybraniu połączenia z podanym numerem, użytkownik może być połączony z numerem zagranicznym, generującym wysokie opłaty. W wielu przypadkach, rozmowa jest celowo przedłużana przez automatyczne komunikaty lub muzykę. Wszystko po to, aby zwiększyć naliczaną opłatę do maksimum.

Policja przypomina, aby nie oddzwaniać na podane w wiadomości SMS, nieznane numery. W wielu przypadkach, tego typu ciekawość, może nas słono kosztować. Szczególną uwagę należy zwracać na numery zagraniczne oraz nietypowe ciągi cyfr.