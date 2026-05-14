Powrót na łono Androida będzie jeszcze łatwiejsze. Właścicielom iPhone kończą się wymówki
Przesiadka z Androida na iOS i odwrotnie potrafi być prawdziwym wrzodem na tyłku. A to dlatego, że wciąż wiele danych nie przenosi się pomiędzy tymi systemami. Tym samym zamiast pełnej kontynuacji naszego dotychczasowego konta mamy konieczność ręcznej konfiguracji.
Sytuacja ta ma się jednak znacznie poprawić. Podczas The Android Show | I/O Edition 2026, na którym zaprezentowano i omówiono nadchodzącego Androida 17, Google ogłosiło także coś, co ucieszy osoby, które chciałyby wrócić na jego łono przesiadając się z iOS. A, jako że opcja ta powstała we współpracy z Apple, to można liczyć na to, że zadziała to także w drugą stronę. O czym mowa? O danych aplikacji.
Zmiana systemu z przenoszeniem danych aplikacji
Do tej pory podczas zmiany systemu możliwe było przenoszenie danych z kalendarza, multimediów, listy połączeń i numerów, wiadomości, haseł, e-SIM, czy właśnie aplikacji. A raczej wymuszenie pobrania aplikacji — o ile są dostępne — na tej drugiej platformie. I tu zaczynały się schody: każda taka aplikacja wymagała ponownego logowania oraz nie miała danych tej z Androida / iOS.
I tak: takie przejście to proces na tyle bolesny, że podczas konfigurowania swojego iPhone uznałem, że mam to w nosie i nie przenoszę danych ze swojego smartfonu z Androidem a z iPada. Oczywiście i tak wciąż miałem dużo grzebania, ale jednak nieco mniej, a zdjęcia i filmy i tak trzymam na zewnętrznym nośniku.
Teraz jednak przenoszone będą nie tylko aplikacje, ale także ich dane. Tym samym przesiadając się z platformy na platformę, będziemy mieli dostęp do wszystkich naszych ustawień aplikacji tak, jakbyśmy po prostu zmienili smartfon na nowy w ramach tego samego systemu. Opcja ta ma być dostępna w pierwszej kolejności na smartfonach Google Pixel i Samsung Galaxy i pojawi się jeszcze w tym roku.