Powrót na łono Androida będzie jeszcze łatwiejsze. Właścicielom iPhone kończą się wymówki

Przesiadka z Androida na iOS i odwrotnie potrafi być prawdziwym wrzodem na tyłku. A to dlatego, że wciąż wiele danych nie przenosi się pomiędzy tymi systemami. Tym samym zamiast pełnej kontynuacji naszego dotychczasowego konta mamy konieczność ręcznej konfiguracji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:31
Sytuacja ta ma się jednak znacznie poprawić. Podczas The Android Show | I/O Edition 2026, na którym zaprezentowano i omówiono nadchodzącego Androida 17, Google ogłosiło także coś, co ucieszy osoby, które chciałyby wrócić na jego łono przesiadając się z iOS. A, jako że opcja ta powstała we współpracy z Apple, to można liczyć na to, że zadziała to także w drugą stronę. O czym mowa? O danych aplikacji.

Zmiana systemu z przenoszeniem danych aplikacji

Do tej pory podczas zmiany systemu możliwe było przenoszenie danych z kalendarza, multimediów, listy połączeń i numerów, wiadomości, haseł, e-SIM, czy właśnie aplikacji. A raczej wymuszenie pobrania aplikacji — o ile są dostępne — na tej drugiej platformie. I tu zaczynały się schody: każda taka aplikacja wymagała ponownego logowania oraz nie miała danych tej z Androida / iOS. 

I tak: takie przejście to proces na tyle bolesny, że podczas konfigurowania swojego iPhone uznałem, że mam to w nosie i nie przenoszę danych ze swojego smartfonu z Androidem a z iPada. Oczywiście i tak wciąż miałem dużo grzebania, ale jednak nieco mniej, a zdjęcia i filmy i tak trzymam na zewnętrznym nośniku. 

Teraz jednak przenoszone będą nie tylko aplikacje, ale także ich dane. Tym samym przesiadając się z platformy na platformę, będziemy mieli dostęp do wszystkich naszych ustawień aplikacji tak, jakbyśmy po prostu zmienili smartfon na nowy w ramach tego samego systemu. Opcja ta ma być dostępna w pierwszej kolejności na smartfonach Google Pixel i Samsung Galaxy i pojawi się jeszcze w tym roku.

Źródła zdjęć: tada Images / Shutterstock
Źródła tekstu: Sammobile