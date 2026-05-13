Android 17 trafia na pierwsze smartfony. Wśród nich Honor Magic8 Pro

Zmiany w obsłudze ekranu

Android 17 Beta 3 przynosi bardzo rozbudowaną funkcję dymków. Pozwala to na uruchomienie niemal każdej aplikacji w małym okienku. Pływający program można łatwo przesunąć w inne miejsce na ekranie. Użytkownik ma też opcję zminimalizowania go do rozmiaru ikony przy krawędzi wyświetlacza. Ułatwia to bardzo szybkie przełączanie się między wieloma zadaniami naraz.

Modyfikacje dotknęły również interfejsu głównego pulpitu. System pozwala od teraz na całkowite ukrycie nazw pod ikonami zainstalowanych programów. Daje to znacznie czystszy wygląd przestrzeni roboczej telefonu. Zaktualizowano przy tym domyślne narzędzie do wybierania zdjęć z galerii. Posiadacz urządzenia może zmienić siatkę miniatur z formy kwadratów na pionowe prostokąty o proporcjach 9 do 16.

Łatwiejsze sterowanie systemem

Gruntownej przebudowie uległo górne menu szybkich ustawień. Producent oprogramowania oddzielił w końcu przyciski odpowiedzialne za łączność bezprzewodową. Moduł Wi-Fi oraz sieć komórkowa mają od teraz osobne przełączniki na belce. Wystarczy jedno dotknięcie palcem, aby uruchomić lub wyłączyć wybrany rodzaj transferu danych.

Zmodyfikowano także narzędzie do nagrywania wideo z ekranu smartfonu. Nowe oprogramowanie pozwala dokładnie wybrać docelowy obszar rejestrowania. Użytkownik zgrywa do pliku wideo całą powierzchnię wyświetlacza lub tylko jedną z otwartych aplikacji.

Tryb ciemny i zdjęcia bez kompresji

System mobilny od dawna potrafi wymusić ciemny motyw interfejsu w starszych aplikacjach. Czasami powoduje to błędy w wyświetlaniu tekstów lub elementów graficznych. Najnowsza kompilacja dodaje opcję ręcznego wyłączenia tego wymuszania. Ustawienia te można modyfikować osobno dla każdej z zainstalowanych pozycji na telefonie.

Aktualizacja mocno rozszerza możliwości fotograficzne sprzętu. Pojawiła się oficjalna, natywna obsługa profesjonalnego formatu RAW14. Moduł aparatu zapisuje czternaście bitów informacji na piksel obrazu bez stosowania żadnej kompresji stratnej. Niezależne programy graficzne od firm trzecich zyskały tym samym dostęp do pełni możliwości optyki flagowca.

Nowy poziom bezpieczeństwa

Spory nacisk położono na ochronę prywatności właścicieli telefonów. W opcjach systemowych pojawił się nowy przycisk do szybkiego udostępniania lokalizacji GPS. Działa on wyłącznie na czas aktywnej sesji danej aplikacji. Ma to skutecznie zapobiegać niechcianemu śledzeniu urządzenia w tle.

System bardzo restrykcyjnie podchodzi też do sieci domowej. Domyślnie blokuje on nowym programom dostęp do lokalnej infrastruktury sieciowej. Zabezpiecza to domowe routery oraz komputery. Twórcy wdrożyli do tego zaawansowaną kryptografię postkwantową. Pojawił się również hybrydowy system podpisywania plików instalacyjnych. Zmniejsza to ryzyko zainfekowania plików systemowych przez hakerów.

Potężny sprzęt dla programistów

Szybkie udostępnienie wczesnej wersji Androida ma ułatwić pracę twórcom oprogramowania. Mogą oni wcześniej przetestować i dostosować swoje produkty do nowego środowiska operacyjnego. Honor Magic8 Pro to bardzo wydajne urządzenie do tego celu.

Telefon wykorzystuje procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Za dostarczanie prądu odpowiada akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 6270 mAh. Zastosowanie topowych podzespołów pozwala na sprawne testowanie wczesnego, jeszcze niezoptymalizowanego kodu źródłowego różnych aplikacji.