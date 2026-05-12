Nowa funkcja na 20-lecie Spotify. Zobacz historię konta od początku

Spotify obchodzi właśnie swoje 20. urodziny. Z tej okazji twórcy aplikacji udostępnili nową funkcję dla słuchaczy. Każdy użytkownik może teraz sprawdzić swoje historyczne statystyki odtwarzania.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:01
Muzyczne podsumowanie dwóch dekad

Platforma streamingowa wprowadziła opcję o nazwie Spotify 20. Pełna nazwa tego rozwiązania to Your Party of the Year(s). Jest to zebranie danych z całego okresu istnienia konta. Twórcy serwisu określają to rozwiązanie jako osobistą kapsułę czasu. Opcja ta pokazuje użytkownikom ich aktywność w aplikacji. Szwedzka firma zamierza w ten sposób podziękować słuchaczom i artystom za dwadzieścia lat obecności na rynku.

W nowej zakładce znalazły się statystyki, których platforma wcześniej nie udostępniała. Użytkownicy sprawdzą łączną liczbę unikalnych piosenek odtworzonych na danym koncie od samego początku. System przeanalizował całą bazę zapisanych danych. Aplikacja wskaże również najczęściej słuchanego wykonawcę w całej historii profilu.

Powrót do pierwszego dnia w aplikacji

To nie koniec nowości przygotowanych przez platformę. Spotify pozwala cofnąć się do samego początku korzystania z usługi. System wyświetla pierwszy utwór odtworzony przez danego użytkownika po rejestracji. Słuchacze mogą również zobaczyć listę piosenek włączonych pierwszego dnia. To pozwala na prześledzenie własnych preferencji muzycznych z przeszłości.

Kolejnym elementem urodzinowej akcji jest dodatkowa playlista. Zestawienie to nosi nazwę All-Time Top Songs. Lista ta składa się ze 120 najczęściej odtwarzanych utworów w historii danego konta. Przy każdej piosence widnieje liczba jej odtworzeń. Słuchacze mogą jednym kliknięciem zapisać tę listę we własnej bibliotece programu.

Jak włączyć nowe zestawienie?

Wszystkie wygenerowane przez aplikację dane można udostępniać innym osobom. Każda plansza otrzymała własną kartę w formacie graficznym. Użytkownik może ją łatwo zapisać w pamięci smartfonau lub wysłać bezpośrednio w wiadomości do znajomych. Twórcy dodali również przyciski publikacji wyników w popularnych mediach społecznościowych.

Dostęp do nowych danych jest bardzo prosty. Funkcja działa z poziomu aplikacji mobilnej Spotify. Należy uruchomić program na urządzeniu i otworzyć pole wyszukiwania. Wpisuje się tam hasło "Spotify 20" lub alternatywnie "Party of the Year(s)". Istnieje także druga droga dostępu do podsumowania. Wymaga ona wejścia pod adres spotify.com/20 w przeglądarce na urządzeniu mobilnym. Urodzinowe opcje zostały już włączone dla wszystkich kont.

Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Spotify
Źródła tekstu: Spotify