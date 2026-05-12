Garmin Forerunner 70 i Forerunner 170, nowe zegarki dla początkujących biegaczy

Garmin Forerunner 70 oraz Garmin Forerunner 170 to zegarki stworzone z myślą o bieganiu. Są łatwe w obsłudze i mają pełen pakiet funkcji, które pomogą w rozpoczęciu treningów lub optymalizacji obecnego planu treningowego.

Oba modele wyposażone są w dotykowy, 1,2-calowy wyświetlacz AMOLED i mają tradycyjną konstrukcją z 5 przyciskami, która sprawdza się podczas korzystania z zegarka w ruchu. Podobnie jak inne modele Garmina, nowe smartwatche oferują funkcje do monitorowania zdrowia na co dzień, zaawansowane narzędzia treningowe czy inteligentne powiadomienia.

Forerunner 70

Forerunner 70 ma pakiet funkcji do monitorowania treningu biegowego. Wśród jego funkcji znajdują się m.in.:

Pomiar najważniejszych parametrów treningowych takich jak czas, dystans, tempo i nadgarstkowy pomiar tętna.

, która pozwala na zaprogramowanie prostego, ale spersonalizowanego treningu biegowego: wystarczy podać czas i poziom intensywności wysiłku,

Plany treningowe Garmin Coach , które codziennie dostosowują proponowany plan treningowy na podstawie aktualnych parametrów kondycji i regeneracji. Oprócz popularnych planów przeznaczonych do bardziej intensywnych treningów Garmin Run Coach oferuje nowe plany obejmujące marszobiegi oraz treningi o mniejszej objętości.

Codzienne sugestie treningowe (w tym nowe marszobiegi), które po każdym biegu dostosowują się do Twoich wyników i poziomu regeneracji.

Zaawansowane funkcje treningowe opracowane przez Garmin Human Performance Lab, takie jak gotowość treningowa, stan wytrenowania, moc biegową mierzona przez zegarek oraz dynamika biegu. Zegarek ma ponad 80 wbudowanych aplikacji sportowych m.in. do pływania, jazdy na rowerze, treningu siłowego i wielu innych, aby monitorować różnorodne sposoby na trening.

Monitorowanie ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia przez całą dobę poprzez zaawansowane rejestrowanie snu, asystenta snu, monitorowanie oddechu, status zmienności tętna (HRV), pulsoksymetr (Pulse Ox), dziennik stylu życia i funkcji statusu zdrowia.

Przydatne na co dzień powiadomienia z telefonu, funkcje bezpieczeństwa oraz śledzenia, LiveTrack i wielu innych.

Forerunner 70 działa do 13 dni na jednym ładowaniu baterii w trybie smartwatcha i jest dostępny w wersjach kolorystycznych, takich jak Citron, Cool lavender, Black i Whitestone.

Forerunner 170

W porównaniu z zegarkiem Forerunner 70 bardziej zaawansowany Forerunner 170 ma dodatkowe, przydatne w aktywnym stylu życia funkcje, takie jak płatności zbliżeniowe Garmin Pay, czy możliwość odtwarzania muzyki pobranej z platform streamingowych na sparowanych bezprzewodowych słuchawkach (tylko wersja Music, wymagana subskrypcja).