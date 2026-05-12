Podszywają się pod pracowników jednej instytucji. Mają "dobrą" ofertę

Telefon oferuje pomoc, ale w rzeczywistości chcą nas okraść

Oszuści wykorzystują wrażliwość i przezorność seniorów. Tym razem podszywają się pod ZUS, a cały schemat działania jest nieco bardziej rozbudowany. Wszystko zaczyna się od telefonu, w którym jako pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wzbudzają zaufanie rozmówcy. Zaraz potem, przesyłają wiadomości SMS z rzekomą "pilną prośbą" o dokonanie wpłaty na wskazane konto bankowe.

Program emerytalny i prośba o "wpisowe"

Do jednej z placówek ZUS na terenie Małopolski, zgłosił się zaniepokojony senior, który padł ofiarą wyłudzenia. Mężczyzna odebrał telefon od "pracownika ZUS-u", który przekonywał go, że może w łatwy sposób zwiększyć swoją emeryturę. Ale warunek jest jeden - musi jak najszybciej przystąpić do "programu emerytalnego". Aby tak się stało, należy jedynie, uiścić opłatę wstępną w wysokości 800 złotych.

Po rozmowie, senior od razu otrzymał SMS-a z potwierdzeniem rejestracji oraz z prośbą o dokonanie płatności na poczet programu.