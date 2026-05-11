Ważny komunikat dla klientów BNP Paribas. Lepiej go nie ignorować

Nowy miesiąc, nowe przerwy w bankach. BNP Paribas właśnie poinformował o tym, że będzie przeprowadzał prace serwisowe, co oznacza dla jego klientów pewnie niedogodności. Problemy rozpoczną się już za dwa dni, czyli 13 maja 2026. Oto, co warto wiedzieć.

Anna Kopeć (AnnaKo)
Anna Kopeć (AnnaKo) 07:10
Paribas ogłosił przerwę 13-14 maja 2026

Przerwy w środku tygodnia, to już niemal znak charakterystyczny banku Paribas. Całe szczęście dla klientów, prace serwisowe zawsze planowane są w godzinach wieczornych oraz nocnych, po to, aby jak najmniej przeszkadzały w przeprowadzanych transakcjach. Tym razem, bank ogłosił niedostępność od godziny 22:00 do 01:00. 

Informujemy, że 13.05.2026 od godziny 22:00 do 01:00, 14.05.2026 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia.

czytamy w komunikacie BNP Paribas Polska.

Ale klienci nie zostaną zupełnie z niczym. Istotne jest to, że podczas przerwy będzie możliwy dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart. 

Lepiej zatem, wszystkie ważne transakcje, wymagające skorzystania z serwisu, przeprowadzić poza godzinami planowanych prac. 

Paribas i zablokowane karty - fala groźnych maili

BNP Paribas Polska, w osobnym komunikacie ostrzegł swoich klientów przed plagą fałszywych e-maili, informujących o zablokowaniu karty płatniczej. To poważne zagrożenie, bowiem oszuści chcą od nas wyłudzić pieniądze. Groźny mail zawiera link, który został skrzętnie ukryty pod napisem "dostęp do odblokowania karty". Kliknięcie w niego przekierowuje do fałszywej strony banku. Jest ona tak zrobiona, że faktycznie, trudno ją odróżnić od prawdziwej. To właśnie na niej zaczyna się cały proces wyłudzania danych oraz pieniędzy. 

Źródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock
Źródła tekstu: BNP Paribas