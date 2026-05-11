Ważny komunikat dla klientów BNP Paribas. Lepiej go nie ignorować

Paribas ogłosił przerwę 13-14 maja 2026

Przerwy w środku tygodnia, to już niemal znak charakterystyczny banku Paribas. Całe szczęście dla klientów, prace serwisowe zawsze planowane są w godzinach wieczornych oraz nocnych, po to, aby jak najmniej przeszkadzały w przeprowadzanych transakcjach. Tym razem, bank ogłosił niedostępność od godziny 22:00 do 01:00.

Informujemy, że 13.05.2026 od godziny 22:00 do 01:00, 14.05.2026 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia. czytamy w komunikacie BNP Paribas Polska.

Ale klienci nie zostaną zupełnie z niczym. Istotne jest to, że podczas przerwy będzie możliwy dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart.

Lepiej zatem, wszystkie ważne transakcje, wymagające skorzystania z serwisu, przeprowadzić poza godzinami planowanych prac.

