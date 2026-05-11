Ważny komunikat dla klientów BNP Paribas. Lepiej go nie ignorować
Nowy miesiąc, nowe przerwy w bankach. BNP Paribas właśnie poinformował o tym, że będzie przeprowadzał prace serwisowe, co oznacza dla jego klientów pewnie niedogodności. Problemy rozpoczną się już za dwa dni, czyli 13 maja 2026. Oto, co warto wiedzieć.
Paribas ogłosił przerwę 13-14 maja 2026
Przerwy w środku tygodnia, to już niemal znak charakterystyczny banku Paribas. Całe szczęście dla klientów, prace serwisowe zawsze planowane są w godzinach wieczornych oraz nocnych, po to, aby jak najmniej przeszkadzały w przeprowadzanych transakcjach. Tym razem, bank ogłosił niedostępność od godziny 22:00 do 01:00.
Informujemy, że 13.05.2026 od godziny 22:00 do 01:00, 14.05.2026 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia.
Ale klienci nie zostaną zupełnie z niczym. Istotne jest to, że podczas przerwy będzie możliwy dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart.
Lepiej zatem, wszystkie ważne transakcje, wymagające skorzystania z serwisu, przeprowadzić poza godzinami planowanych prac.
Paribas i zablokowane karty - fala groźnych maili
BNP Paribas Polska, w osobnym komunikacie ostrzegł swoich klientów przed plagą fałszywych e-maili, informujących o zablokowaniu karty płatniczej. To poważne zagrożenie, bowiem oszuści chcą od nas wyłudzić pieniądze. Groźny mail zawiera link, który został skrzętnie ukryty pod napisem "dostęp do odblokowania karty". Kliknięcie w niego przekierowuje do fałszywej strony banku. Jest ona tak zrobiona, że faktycznie, trudno ją odróżnić od prawdziwej. To właśnie na niej zaczyna się cały proces wyłudzania danych oraz pieniędzy.