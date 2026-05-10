Europa już nie będzie ufać Ameryce? Chodzi o ważne dane rządowe

Unia Europejska szykuje Pakiet Suwerenności Technologicznej

Komisja Europejska przygotowuje tzw. Pakiet Suwerenności Technologicznej, czyli legislację, w ramach której kraje Unii Europejskiej w znacznie mniejszym stopniu przetwarzałyby wrażliwe dane rządowe na serwerach amerykańskich dostawców usług chmury, w tym Amazonu, Microsoftu i Google.

Ustawa ma wzmocnić technologiczną autonomię UE i zdefiniować, które sektory będą miały przetwarzane dane na europejskich serwerach usług chmury. Wprowadzenie Pakietu Suwerenności Technologicznej może mieć wpływ na funkcjonowanie europejskich organizacji korzystających z amerykańskich rozwiązań.

Wdrożenie nowego prawa nie uniemożliwi USA w zawiązywaniu kontraktów rządowych, ale w zależności od poziomu wrażliwości danych organizacji sektora publicznego, dostawcy usług cloud computingu mogą mieć pewne ograniczenia. W tym momencie trwają jeszcze negocjacje, a ustawa nie jest jeszcze sfinalizowana.

Amerykański CNBC podaje, że sektory takie, jak służba zdrowia, finanse oraz sądownictwo zostaną prawdopodobnie objęte dodatkowymi restrykcjami.

Co istotne – takie ograniczenia nie będą jednak dotyczyć firm prywatnych, a jedynie publicznych, państwowych organizacji.

Komisja Europejska ma zaprezentować swój pakiet 27 maja, po czym będzie musiał on zostać jednogłośnie przyjęty przez 27 państw członkowskich UE. W ramach pakietu znajdują się inne rozporządzenia, w tym Cloud and AI Development Act (CADA) oraz Chips Act 2.0. CADA ma stworzyć europejską, suwerenną infrastrukturę chmurową i AI, a Chips Act 2.0 ma wzmocnić produkcję półprzewodników w UE, zamknąć luki technologiczne i uprościć regulacje – oba projekty razem tworzą fundament unijnej suwerenności technologicznej.

W tym momencie amerykańscy dostawcy usług chmury mają ponad 70% udziału w Europie. Członkowie Komisji Europejskiej podkreślają jasno, że to czas, aby Europa się przebudziła i zaczęła działać. W styczniu 2026 Unia Europejska przyznała, że istnieje problem polegania na usługach państw spoza UE w krytycznych sprawach technologiczno‑cyfrowych.