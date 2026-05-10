Sensacyjne odkrycie w Kosmosie. Poznaj XMM‑VID1‑2075

Astronomowie opisują galaktykę z wczesnego Wszechświata, która, wbrew oczekiwaniom, w ogóle się nie obraca. To może zmusić naukowców do korekty dotychczasowych modeli powstawania galaktyk.

Galaktyka, która się nie obraca

Chodzi o masywną galaktykę XMM‑VID1‑2075. Aktualnie obserwujemy ją taką, jaka była mniej niż 2 miliardy lat po Wielkim Wybuchu. W ostatnim czasie została przebadana w ramach obserwacji kilku bardzo odległych galaktyk.

W wyniku obserwacji zauważono, że jedna z galaktyk wyraźnie się obraca, druga wygląda chaotycznie, a XMM‑VID1‑2075 nie wykazuje żadnych oznak rotacji. Za to jej gwiazdy poruszają się w niezwykle nieuporządkowany sposób.

Galaktyki obracają się, ponieważ powstały z ogromnych, chaotycznych obłoków gazu i pyłu, które podczas zapadania się pod wpływem grawitacji zyskały tzw. moment pędu.

Zazwyczaj zakłada się, że tracą swój moment pędu dopiero po miliardach lat zderzeń i oddziaływań grawitacyjnych. Wykrycie tak wcześnie istniejącej, masywnej galaktyki bez rotacji było dla zespołu badaczy sporym zaskoczeniem.

Naukowcy sugerują, że podobnych obiektów może być znacznie więcej, niż przewidują obecne symulacje. Jeśli tak się okaże, teorie ewolucji galaktyk i rozkładu momentu pędu we wczesnym Wszechświecie będą musiały zostać poważnie zrewidowane.