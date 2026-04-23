Problemy na Marsie. Łazik Curiosity porzuca plany

Problemy na Marsie

W zeszłym tygodniu Łazik Curiosity, który już niemal od 14 lat bada powierzchnię Marsa, dojechał do 10-metrowego krateru Antofagasta. Tam miał pobrać próbki skał do badania. Niestety, trafił na niespodziewane problemy.

Krater wyglądał świeżo i głęboko, jak się spodziewaliśmy, z ładną, dobrze zarysowaną krawędzią, która nie wyglądała na zbyt erodowaną, ale dno okazało się wypełnione ciemnym, falującym, piaszczystym materiałem, który zakrywał najciekawsze warstwy skały. ujawniła NASA.

Co prawda naukowcy zauważyli kilka odsłoniętych skał tuż nad warstwą piasku, które wydawały się wystarczająco głębokie, aby były chronione przed promieniowaniem kosmicznym. Jednak dotarcie do ich krawędzi były zbyt ryzykowne. Nie tylko kąt łazika byłby niekorzystny, ale było też zagrożenie utknięcia łazika w piasku. W związku z tym naukowcy podjęli decyzję o porzuceniu pierwotnych planów.

Na szczęście przestrzeń robocza łazika była bogata w interesujące cele skalne macierzyste, w tym wielokątne obiekty. Zaplanowaliśmy szczegółowe obrazowanie krateru i pobliskich wzgórz wraz z geochemią APXS, obrazowaniem MAHLI z bliska oraz geochemią ChemCam LIBS skał zawierających wielokąty na obrzeżu krateru. Plan zakończyły nasze bieżące obserwacje współczesnego środowiska Marsa, w tym monitorowanie aktywności diabłów pyłowych oraz regularne pomiary nieprzezroczystości atmosfery i chmur. poinformowała NASA.