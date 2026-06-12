Tysiące klientów straci dostęp do konta i BLIK-a. Już od jutra
VeloBank umieścił na swojej stronie pilny komunikat o niedostępności wybranych usług 13-15 czerwca 2026. To zapowiedź jednej z największych przerw technicznych banku, w ostatnich miesiącach. Ma to związek z migracją bankowości Citi Handlowego do VeloBanku.
VeloBank zapowiada przerwę techniczną. Już od jutra
Dla klientów oznacza to nic innego, jak to, że przez wiele godzin nie zadziała bankowość internetowa, aplikacja mobilna, ani BLIK. Wszystkie najważniejsze sprawy i transakcje najlepiej zrealizować przed weekendem. Po to, aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów.
Powód przerwy? Rozwój VeloBanku
Nabieramy rozpędu! Ważny krok w rozwoju VeloBanku - przyłączymy bankowość detaliczną City Handlowy i powitamy nowych klientów w naszym banku.
VeloBank nie będzie działał. Kiedy?
Przerwa potrwa od soboty 13 czerwca od godziny 9:00 do poniedziałku 15 czerwca do godziny 20:00.
13-15 czerwca. Co nie będzie działało?
- Nie zalogujemy się do bankowości mobilnej, ani internetowej.
- Nie skorzystamy z BLIK-a (nie będzie można zapłacić nim w sklepach, zrobić przelewów na telefon, ani wypłacić gotówki z bankomatu).
- Nie zapłacimy kartą w internecie z potwierdzeniem ePIN-em.
- Nie będzie możliwe zlecanie dyspozycji przez telefon - Infolinia będzie działała jedynie w trybie informacyjnym.
- Placówki bankowe w weekend będą nieczynne.
Mimo przerwy, będzie można przez cały ten czas płacić kartą, telefonem oraz zegarkiem. Wypłacanie i wpłacanie gotówki kartą z bankomatu także będzie możliwe.