Tysiące klientów straci dostęp do konta i BLIK-a. Już od jutra

VeloBank zapowiada przerwę techniczną. Już od jutra

Dla klientów oznacza to nic innego, jak to, że przez wiele godzin nie zadziała bankowość internetowa, aplikacja mobilna, ani BLIK. Wszystkie najważniejsze sprawy i transakcje najlepiej zrealizować przed weekendem. Po to, aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów.

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Powód przerwy? Rozwój VeloBanku

Nabieramy rozpędu! Ważny krok w rozwoju VeloBanku - przyłączymy bankowość detaliczną City Handlowy i powitamy nowych klientów w naszym banku. tłumaczy bank w komunikacie.

VeloBank nie będzie działał. Kiedy?

Przerwa potrwa od soboty 13 czerwca od godziny 9:00 do poniedziałku 15 czerwca do godziny 20:00.

13-15 czerwca. Co nie będzie działało?

Nie zalogujemy się do bankowości mobilnej, ani internetowej.

Nie skorzystamy z BLIK-a (nie będzie można zapłacić nim w sklepach, zrobić przelewów na telefon, ani wypłacić gotówki z bankomatu).

Nie zapłacimy kartą w internecie z potwierdzeniem ePIN-em.

Nie będzie możliwe zlecanie dyspozycji przez telefon - Infolinia będzie działała jedynie w trybie informacyjnym.

Placówki bankowe w weekend będą nieczynne.