Płatności bezgotówkowe

Tysiące klientów straci dostęp do konta i BLIK-a. Już od jutra

VeloBank umieścił na swojej stronie pilny komunikat o niedostępności wybranych usług 13-15 czerwca 2026. To zapowiedź jednej z największych przerw technicznych banku, w ostatnich miesiącach. Ma to związek z migracją bankowości Citi Handlowego do VeloBanku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:46
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Tysiące klientów straci dostęp do konta i BLIK-a. Już od jutra
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VeloBank zapowiada przerwę techniczną. Już od jutra

Dla klientów oznacza to nic innego, jak to, że przez wiele godzin nie zadziała bankowość internetowa, aplikacja mobilna, ani BLIK. Wszystkie najważniejsze sprawy i transakcje najlepiej zrealizować przed weekendem. Po to, aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów.

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Powód przerwy? Rozwój VeloBanku 

Nabieramy rozpędu! Ważny krok w rozwoju VeloBanku - przyłączymy bankowość detaliczną City Handlowy i powitamy nowych klientów w naszym banku.

tłumaczy bank w komunikacie. 

VeloBank nie będzie działał. Kiedy?

Przerwa potrwa od soboty 13 czerwca od godziny 9:00 do poniedziałku 15 czerwca do godziny 20:00

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13-15 czerwca. Co nie będzie działało?

  • Nie zalogujemy się do bankowości mobilnej, ani internetowej. 
  • Nie skorzystamy z BLIK-a (nie będzie można zapłacić nim w sklepach, zrobić przelewów na telefon, ani wypłacić gotówki z bankomatu).
  • Nie zapłacimy kartą w internecie z potwierdzeniem ePIN-em.
  • Nie będzie możliwe zlecanie dyspozycji przez telefon - Infolinia będzie działała jedynie w trybie informacyjnym.
  • Placówki bankowe w weekend będą nieczynne. 

Mimo przerwy, będzie można przez cały ten czas płacić kartą, telefonem oraz zegarkiem. Wypłacanie i wpłacanie gotówki kartą z bankomatu także będzie możliwe. 

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Źródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock
Źródła tekstu: VeloBank