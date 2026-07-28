Sprzęt

Leć do Lidla. Taniej niż na Temu i Aliexpress

W Lidlu ruszyła w tym tygodniu promocja na sprzęt, bez którego nie wyobrażam sobie codziennych porządków. Jest tańszy niż porównywalne modele na Temu i Aliexpress.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:06
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Leć do Lidla. Taniej niż na Temu i Aliexpress
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Lidl z odkurzaczem pionowym za 239 zł

Odkurzacz pionowy to jeden z tych sprzętów, bez którego nie wyobrażam sobie codziennego sprzątania. Nie zmienia tego fakt, że mam w domu również odkurzacz automatyczny. Tak naprawdę oba te urządzenia doskonale się uzupełniają i patrząc po popularności modeli Laresar czy Buture, duża część Polaków myśli podobnie.

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Problem w tym, że wspomniane modele trzeba zamówić z Aliexpress lub Temu. Co prawda minęły już czas miesięcznego czekania na przesyłkę, ale po ostatnich zmianach zakupy na chińskich platformach są coraz droższe. Pojawiają się nawet doniesienia o kolejnych podwyżkach, bo Chińczycy zaczynają boleśnie odczuwać wprowadzenie przez Unię dodatkowej opłaty.

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Jednak nie o tym miałem pisać. Jeśli chcecie kupić niedrogi odkurzacz pionowy, który pozwoli na szybkie odkurzenie domu, to nie musicie już szukać na Temu czy Aliexpress. Wystarczy udać się do Lidla, bo sklep właśnie ruszył z ciekawą promocją.

Leć do Lidla. Taniej niż na Temu i Aliexpress

Od poniedziałku (27 lipca) w Lidlu dostępny jest akumulatorowy odkurzacz pionowy marki Silvercrest w cenie zaledwie 239 zł. Jest on wyposażony między innymi w pojemnik na kurz o pojemności 350 ml oraz baterię, która pozwala na maksymalnie 45 min pracy w trybie ECO lub 25 min w trybie boost.

Urządzenia można używać też w formie odkurzacza ręcznego, co ułatwi sprzątanie np. kanapy czy foteli. W zestawie otrzymasz: aluminiową rurę ssącą, dyszę szczelinową i szczotkową, elektryczną szczotkę do podłóg ze światłem LED, szczotkę wielofunkcyjną 2 w 1, zasilacz oraz uchwyt na ścianę z akcesoriami montażowymi.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Lidl
Źródła tekstu: Lidl, oprac. własne